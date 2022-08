CP Women's Open Scores

Saturday At South West Course Ottawa, Ontario Purse: $2.4 million Yardage: 6,546; Par: 71 Third Round

Na Rin An 64-65-68—197 Hye Jin Choi 68-63-66—197 Paula Reto 62-69-67—198 Nelly Korda 67-64-68—199 Sarah Schmelzel 69-64-66—199 Lindy Duncan 69-62-70—201 Danielle Kang 67-66-68—201 A Lim Kim 66-69-66—201 Nasa Hataoka 66-67-69—202 Emma Talley 65-70-68—203 Ashleigh Buhai 71-65-68—204 Ariya Jutanugarn 67-68-69—204 Lydia Ko 69-68-67—204 Jessica Korda 67-68-69—204 Stephanie Kyriacou 71-63-70—204 Mo Martin 66-70-68—204 Yealimi Noh 67-69-68—204 Lizette Salas 68-64-72—204 Maddie Szeryk 67-68-69—204 Allisen Corpuz 71-68-66—205 Hannah Green 68-66-71—205 Megan Khang 70-66-69—205 Lucy Li 66-70-69—205 Amy Yang 67-69-69—205 Peiyun Chien 66-71-69—206 In Gee Chun 68-70-68—206 Carlota Ciganda 68-68-70—206 Ally Ewing 67-67-72—206 Ayaka Furue 71-68-67—206 Haylee Harford 68-70-68—206 Atthaya Thitikul 66-70-70—206 Lilia Vu 65-69-72—206 Matilda Castren 67-71-69—207 Allison Emrey 68-70-69—207 Frida Kinhult 72-65-70—207 Andrea Lee 70-69-68—207 Ruixin Liu 68-68-71—207 Wichanee Meechai 71-66-70—207 Alena Sharp 67-72-68—207 Charlotte Thomas 68-70-69—207 Karis Davidson 69-67-72—208 Perrine Delacour 66-74-68—208 Sarah Kemp 68-70-70—208 Cheyenne Knight 68-69-71—208 Jennifer Kupcho 67-68-73—208 Jeongeun Lee6 70-70-68—208 Caroline Masson 68-70-70—208 Emily Pedersen 69-71-68—208 Sophia Schubert 69-68-71—208 Dewi Weber 68-70-70—208 Anna Davis 70-68-71—209 Esther Henseleit 69-70-70—209 Sei Young Kim 70-68-71—209 Alison Lee 68-71-70—209 Stacy Lewis 68-67-74—209 Xiyu Lin 72-65-72—209 Yu Liu 70-68-71—209 Pauline Roussin 66-71-72—209 Elizabeth Szokol 66-69-74—209 Brittany Altomare 68-71-71—210 Brooke Henderson 69-68-73—210 Wei-Ling Hsu 66-71-73—210 Mi Hyang Lee 68-72-70—210 Robynn Ree 65-72-73—210 So Yeon Ryu 70-68-72—210 Amanda Doherty 69-71-71—211 Jodi Ewart Shadoff 67-70-74—211 Cristie Kerr 67-73-71—211 Kaitlyn Papp 70-70-71—211 Lexi Thompson 70-68-73—211 Jeong Eun Lee5 68-72-72—212 Giulia Molinaro 69-71-72—212 Jennifer Song 69-70-73—212 Albane Valenzuela 71-69-72—212 Lauren Zaretsky 68-71-73—212 Lauren Hartlage 71-68-74—213 Rebecca Lee-Bentham 70-70-74—214 Yu-Sang Hou 73-66-76—215