CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 784 3-4 Dec 805 1-4 Mar 821 1-2 May 830 1-2 Jul 831 3-4 Sep 838 Dec 847 Mar 848 3-4 May 844 Jul 810 1-4 Sep 796 1-2 Dec 788 Mar 778 May 763 3-4 Jul 731 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 668 3-4 Dec 664 1-4 Mar 669 3-4 May 670 1-2 Jul 667 Sep 625 1-4 Dec 616 1-4 Mar 623 1-4 May 626 1-4 Jul 624 1-4 Sep 576 Dec 565 1-4 Jul 571 Dec 536 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 417 3-4 Dec 402 1-2 Mar 404 May 406 1-2 Jul 405 Sep 384 3-4 Dec 384 3-4 May 374 1-4 Jul 362 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 1605 1-4 Nov 1461 1-4 Jan 1465 1-2 Mar 1465 May 1464 3-4 Jul 1461 1-2 Aug 1442 1-4 Sep 1398 1-4 Nov 1381 1-4 Jan 1384 1-4 Mar 1377 1-4 May 1373 1-4 Jul 1371 1-4 Aug 1360 3-4 Sep 1323 Nov 1289 Jul 1287 3-4 Nov 1243 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 70.82 Oct 67.92 Dec 66.88 Jan 66.22 Mar 65.50 May 64.83 Jul 63.99 Aug 63.03 Sep 62.13 Oct 61.30 Dec 60.96 Jan 60.69 Mar 60.37 May 60.21 Jul 60.03 Aug 59.62 Sep 59.09 Oct 58.64 Dec 58.51 Jul 58.60 Oct 58.54 Dec 58.18 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 478.10 Oct 434.10 Dec 428.50 Jan 423.40 Mar 415.20 May 411.00 Jul 409.60 Aug 405.50 Sep 399.40 Oct 391.50 Dec 390.40 Jan 387.90 Mar 383.40 May 380.50 Jul 379.20 Aug 377.40 Sep 367.50 Oct 362.60 Dec 367.50 Jul 359.30 Oct 359.30 Dec 357.50