Friday At Tennis St-Luc - Les Loisirs de Granby Granby, Canada Purse: $251,750 Surface: Hardcourt outdoor GRANBY, CANADA (AP) _ Results Friday from Championnats Banque Nationale de Granby at Tennis St-Luc - Les Loisirs de Granby (seedings in parentheses): Women's Singles Semifinals

Daria Saville (9), Australia, def. Marta Kostyuk (10), Ukraine, walkover.

Daria Kasatkina (1), Russia, def. Diane Parry, France, 6-2, 6-0.

Women's Doubles

Semifinals

Alicia Barnett and Olivia Nicholls, Britain, def. Daria Saville, Australia, and Ena Shibahara, Japan, walkover.

Harriet Dart, Britain, and Rosalie Van Der Hoek, Netherlands, def. Rebecca Marino, Canada, and Olivia Tjandramulia, Australia, 7-6 (5), 6-1.