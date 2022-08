CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 769 3-4 Dec 789 Mar 804 1-2 May 813 3-4 Jul 814 Sep 819 Dec 826 3-4 Mar 827 3-4 May 823 1-2 Jul 788 Sep 774 1-4 Dec 765 3-4 Mar 755 3-4 May 741 1-2 Jul 709 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 657 1-2 Dec 650 Mar 656 May 656 3-4 Jul 653 Sep 615 Dec 606 Mar 613 May 615 3-4 Jul 614 1-4 Sep 567 Dec 556 Jul 561 3-4 Dec 529 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 415 Dec 408 1-4 Mar 409 3-4 May 411 1-2 Jul 409 3-4 Sep 389 1-2 Dec 389 1-2 Mar 381 3-4 May 379 Jul 367 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 1552 1-2 Nov 1431 1-4 Jan 1436 1-4 Mar 1437 3-4 May 1438 1-2 Jul 1436 1-4 Aug 1418 Sep 1376 1-2 Nov 1360 Jan 1363 1-4 Mar 1356 1-2 May 1352 1-2 Jul 1350 1-4 Aug 1339 3-4 Sep 1302 Nov 1268 Jul 1266 3-4 Nov 1222 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 69.09 Oct 66.74 Dec 65.91 Jan 65.44 Mar 64.82 May 64.20 Jul 63.43 Aug 62.58 Sep 61.83 Oct 61.18 Dec 60.91 Jan 60.67 Mar 60.36 May 60.20 Jul 60.02 Aug 59.68 Sep 59.19 Oct 58.48 Dec 58.50 Jul 58.61 Oct 58.55 Dec 58.36 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 458.00 Oct 418.70 Dec 414.30 Jan 411.30 Mar 404.70 May 402.20 Jul 401.70 Aug 398.00 Sep 392.60 Oct 385.60 Dec 385.10 Jan 382.70 Mar 378.20 May 375.40 Jul 374.00 Aug 372.20 Sep 362.30 Oct 357.40 Dec 359.60 Jul 357.60 Oct 357.60 Dec 355.80