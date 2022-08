CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 782 3-4 Dec 800 1-2 Mar 817 1-4 May 827 1-2 Jul 830 1-4 Sep 836 1-2 Dec 845 1-2 Mar 846 3-4 May 841 3-4 Jul 803 1-2 Sep 789 3-4 Dec 785 Mar 775 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 660 Dec 655 1-4 Mar 661 1-2 May 662 1-2 Jul 658 1-2 Sep 621 1-2 Dec 611 3-4 Mar 619 May 622 1-4 Jul 620 1-2 Sep 570 1-4 Dec 559 3-4 Jul 565 1-2 Dec 531 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 412 3-4 Dec 408 Mar 410 3-4 May 412 Jul 410 Sep 388 1-4 Dec 388 1-4 Mar 380 1-2 May 377 3-4 Jul 354 1-4 Sep 370 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 1566 3-4 Nov 1461 Jan 1466 3-4 Mar 1468 1-2 May 1469 1-2 Jul 1466 3-4 Aug 1447 Sep 1405 1-2 Nov 1389 Jan 1391 3-4 Mar 1384 1-4 May 1379 3-4 Jul 1378 1-4 Aug 1367 3-4 Sep 1336 3-4 Nov 1289 3-4 Jul 1288 1-2 Nov 1244 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 69.59 Oct 67.69 Dec 66.92 Jan 66.40 Mar 65.78 May 65.14 Jul 64.35 Aug 63.43 Sep 62.64 Oct 61.93 Dec 61.67 Jan 61.41 Mar 61.11 May 60.94 Jul 60.77 Aug 60.46 Sep 59.91 Oct 59.30 Dec 59.11 Jul 59.27 Oct 59.21 Dec 59.04 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 468.50 Oct 431.70 Dec 427.20 Jan 422.10 Mar 412.50 May 407.90 Jul 406.50 Aug 402.20 Sep 395.80 Oct 387.60 Dec 386.90 Jan 384.80 Mar 379.80 May 376.90 Jul 375.60 Aug 374.50 Sep 365.00 Oct 360.10 Dec 360.90 Jul 359.50 Oct 359.50 Dec 357.70