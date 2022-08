CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 770 1-2 Dec 788 1-4 Mar 804 3-4 May 815 Jul 816 1-2 Sep 821 3-4 Dec 829 1-2 Mar 829 1-2 May 823 3-4 Jul 785 1-4 Sep 771 1-2 Dec 785 Mar 775 May 760 3-4 Jul 728 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 633 1-2 Dec 629 Mar 636 1-4 May 638 3-4 Jul 635 3-4 Sep 604 3-4 Dec 597 1-4 Mar 604 3-4 May 608 1-4 Jul 607 Sep 562 1-4 Dec 553 Jul 558 3-4 Dec 528 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 412 3-4 Dec 389 1-2 Mar 393 May 395 Jul 393 1-4 Sep 369 1-4 Dec 369 1-4 Mar 361 1-2 May 358 3-4 Jul 335 1-4 Sep 351 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 1527 Nov 1435 1-4 Jan 1442 Mar 1445 May 1447 Jul 1446 Aug 1427 Sep 1386 1-2 Nov 1371 Jan 1374 1-4 Mar 1366 1-4 May 1362 Jul 1360 Aug 1349 1-2 Sep 1327 1-2 Nov 1280 Jul 1278 3-4 Nov 1236 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 68.77 Oct 67.02 Dec 66.35 Jan 65.88 Mar 65.28 May 64.63 Jul 63.79 Aug 62.88 Sep 62.11 Oct 61.42 Dec 61.19 Jan 60.94 Mar 60.66 May 60.50 Jul 60.33 Aug 60.03 Sep 59.51 Oct 58.95 Dec 58.82 Jul 59.00 Oct 58.94 Dec 58.71 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 460.50 Oct 420.80 Dec 415.40 Jan 410.80 Mar 402.60 May 398.70 Jul 398.00 Aug 394.60 Sep 389.70 Oct 383.30 Dec 383.10 Jan 381.10 Mar 375.90 May 373.00 Jul 371.70 Aug 370.60 Sep 364.00 Oct 359.10 Dec 359.90 Jul 359.60 Oct 359.60 Dec 357.80