CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 753 1-4 Dec 771 Mar 787 1-2 May 797 1-2 Jul 797 3-4 Sep 801 1-2 Dec 807 3-4 Mar 806 3-4 May 801 Jul 761 3-4 Sep 748 Dec 766 1-4 Mar 756 1-4 May 742 Jul 709 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 626 Dec 623 1-4 Mar 630 1-2 May 633 1-4 Jul 630 3-4 Sep 599 1-4 Dec 590 1-4 Mar 597 3-4 May 601 Jul 600 Sep 557 1-4 Dec 548 Jul 554 Dec 524 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 418 3-4 Dec 387 1-4 Mar 392 1-4 May 394 3-4 Jul 392 Sep 368 Dec 368 Mar 360 1-4 May 357 1-2 Jul 334 Sep 349 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 1488 3-4 Nov 1404 Jan 1410 3-4 Mar 1413 1-2 May 1415 3-4 Jul 1414 3-4 Aug 1395 1-2 Sep 1356 3-4 Nov 1341 Jan 1344 1-4 Mar 1337 1-4 May 1333 1-4 Jul 1331 3-4 Aug 1321 1-4 Sep 1299 1-4 Nov 1262 Jul 1260 3-4 Nov 1219 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 67.90 Oct 66.32 Dec 65.70 Jan 65.18 Mar 64.48 May 63.78 Jul 62.89 Aug 61.94 Sep 61.15 Oct 60.42 Dec 60.15 Jan 59.92 Mar 59.64 May 59.49 Jul 59.34 Aug 59.07 Sep 58.55 Oct 58.30 Dec 58.17 Jul 58.35 Oct 58.29 Dec 58.07 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 448.70 Oct 408.00 Dec 402.30 Jan 398.20 Mar 391.30 May 387.60 Jul 387.20 Aug 384.10 Sep 379.50 Oct 373.10 Dec 372.90 Jan 371.20 Mar 366.40 May 363.40 Jul 361.80 Aug 360.70 Sep 354.10 Oct 349.20 Dec 350.00 Jul 349.70 Oct 349.70 Dec 347.90