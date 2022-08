CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 731 1-2 Dec 749 Mar 766 May 776 3-4 Jul 778 3-4 Sep 783 1-4 Dec 789 3-4 Mar 789 May 783 1-4 Jul 745 1-2 Sep 731 3-4 Dec 750 Mar 740 May 725 3-4 Jul 693 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 619 3-4 Dec 615 3-4 Mar 622 3-4 May 625 1-4 Jul 623 Sep 592 1-4 Dec 585 1-2 Mar 593 May 596 1-2 Jul 595 1-4 Sep 555 1-2 Dec 546 1-2 Jul 552 1-2 Dec 522 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 412 3-4 Dec 381 Mar 384 1-4 May 386 1-2 Jul 384 1-2 Sep 360 1-2 Dec 360 1-2 Mar 352 3-4 May 350 Jul 326 1-2 Sep 342 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 1495 1-2 Nov 1405 1-4 Jan 1411 1-2 Mar 1413 May 1414 3-4 Jul 1413 3-4 Aug 1395 1-2 Sep 1357 1-2 Nov 1342 1-4 Jan 1345 1-4 Mar 1337 1-2 May 1333 1-2 Jul 1331 3-4 Aug 1321 1-4 Sep 1299 1-4 Nov 1267 1-4 Jul 1266 Nov 1223 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 66.26 Oct 64.80 Dec 64.27 Jan 63.82 Mar 63.20 May 62.56 Jul 61.75 Aug 60.85 Sep 60.06 Oct 59.32 Dec 59.06 Jan 58.85 Mar 58.59 May 58.45 Jul 58.31 Aug 58.09 Sep 57.57 Oct 57.29 Dec 57.17 Jul 57.35 Oct 57.29 Dec 57.09 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 449.40 Oct 413.00 Dec 407.90 Jan 403.90 Mar 397.10 May 393.50 Jul 393.10 Aug 390.10 Sep 385.60 Oct 379.50 Dec 379.60 Jan 377.90 Mar 373.30 May 370.20 Jul 368.70 Aug 367.60 Sep 361.00 Oct 355.00 Dec 355.80 Jul 355.50 Oct 355.50 Dec 353.70