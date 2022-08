NATIONAL LEAGUE

BATTING_Goldschmidt, St. Louis, .328; Freeman, Los Angeles, .320; McNeil, New York, .312; J.Iglesias, Colorado, .311; Hoerner, Chicago, .306; T.Turner, Los Angeles, .306; M.Machado, San Diego, .304; Arenado, St. Louis, .296; Swanson, Atlanta, .294; Lux, Los Angeles, .293.

RUNS_Betts, Los Angeles, 86; Freeman, Los Angeles, 81; Goldschmidt, St. Louis, 81; M.Machado, San Diego, 75; Swanson, Atlanta, 75; Lindor, New York, 74; Yelich, Milwaukee, 73; Edman, St. Louis, 72; Soto, San Diego, 72; Cronenworth, San Diego, 71; Schwarber, Philadelphia, 71; T.Turner, Los Angeles, 71.

RBI_Alonso, New York, 97; Goldschmidt, St. Louis, 92; T.Turner, Los Angeles, 83; Lindor, New York, 82; Cron, Colorado, 80; Olson, Atlanta, 79; Riley, Atlanta, 74; Arenado, St. Louis, 73; M.Machado, San Diego, 73; Freeman, Los Angeles, 73.

HITS_T.Turner, Los Angeles, 144; Freeman, Los Angeles, 143; Swanson, Atlanta, 135; Goldschmidt, St. Louis, 134; Riley, Atlanta, 132; M.Machado, San Diego, 126; Arenado, St. Louis, 120; Cron, Colorado, 120; Lindor, New York, 120; Alonso, New York, 119; Bell, San Diego, 119.

DOUBLES_Freeman, Los Angeles, 39; Olson, Atlanta, 36; Riley, Atlanta, 34; K.Marte, Arizona, 32; Goldschmidt, St. Louis, 31; Happ, Chicago, 30; T.Turner, Los Angeles, 30; M.Machado, San Diego, 29; McNeil, New York, 29; Arenado, St. Louis, 28.

TRIPLES_Lux, Los Angeles, 6; Nimmo, New York, 5; Blackmon, Colorado, 4; Chisholm Jr., Miami, 4; Joe, Colorado, 4; S.Marte, New York, 4; Morel, Chicago, 4; Naquin, New York, 4; Realmuto, Philadelphia, 4; Wong, Milwaukee, 4; Yelich, Milwaukee, 4.

HOME RUNS_Schwarber, Philadelphia, 34; Riley, Atlanta, 30; C.Walker, Arizona, 29; Goldschmidt, St. Louis, 29; Alonso, New York, 29; Betts, Los Angeles, 27; Hoskins, Philadelphia, 26; Arenado, St. Louis, 25; Olson, Atlanta, 25; Tellez, Milwaukee, 24.

STOLEN BASES_Berti, Miami, 30; Acuña Jr., Atlanta, 25; Edman, St. Louis, 24; T.Turner, Los Angeles, 20; Estrada, San Francisco, 16; J.Rojas, Arizona, 16; Yelich, Milwaukee, 16; Bader, New York, 15; S.Marte, New York, 15; Realmuto, Philadelphia, 15; Swanson, Atlanta, 15.

PITCHING_Gonsolin, Los Angeles, 14-1; Wright, Atlanta, 14-5; T.Anderson, Los Angeles, 13-2; Carrasco, New York, 13-5; J.Urías, Los Angeles, 13-6; Alcantara, Miami, 11-5; Webb, San Francisco, 11-5; Rodón, San Francisco, 11-6; Wheeler, Philadelphia, 11-6; T.Walker, New York, 10-3.

ERA_Alcantara, Miami, 1.93; Gonsolin, Los Angeles, 2.24; Burnes, Milwaukee, 2.39; J.Urías, Los Angeles, 2.40; Fried, Atlanta, 2.60; T.Anderson, Los Angeles, 2.81; Me.Kelly, Arizona, 2.81; Wheeler, Philadelphia, 2.92; Gallen, Arizona, 2.94; Rodón, San Francisco, 2.95.

STRIKEOUTS_Burnes, Milwaukee, 181; Rodón, San Francisco, 168; Aa.Nola, Philadelphia, 165; Morton, Atlanta, 153; Alcantara, Miami, 152; Strider, Atlanta, 142; Wheeler, Philadelphia, 142; Darvish, San Diego, 141; Gray, Washington, 137; Bassitt, New York, 134.