CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 800 3-4 Dec 817 3-4 Mar 831 1-2 May 840 3-4 Jul 839 3-4 Sep 842 3-4 Dec 846 3-4 Mar 845 May 838 3-4 Jul 801 3-4 Sep 788 Dec 784 1-2 Mar 774 1-2 May 760 1-4 Jul 728 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 626 3-4 Dec 628 1-4 Mar 635 3-4 May 638 3-4 Jul 637 Sep 605 3-4 Dec 596 1-4 Mar 603 3-4 May 607 1-4 Jul 606 Sep 557 Dec 547 1-2 Jul 553 1-2 Dec 523 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 460 1-4 Dec 426 3-4 Mar 428 May 428 Jul 425 1-2 Sep 398 Dec 398 Mar 390 1-4 May 387 1-2 Jul 364 Sep 379 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 1494 Nov 1412 1-4 Jan 1419 Mar 1420 May 1421 1-2 Jul 1420 1-4 Aug 1399 1-4 Sep 1357 1-2 Nov 1343 Jan 1346 1-4 Mar 1338 1-2 May 1334 Jul 1332 1-2 Aug 1322 Sep 1300 Nov 1262 1-2 Jul 1266 Nov 1223 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 68.94 Oct 67.44 Dec 66.99 Jan 66.54 Mar 65.89 May 65.24 Jul 64.44 Aug 63.51 Sep 62.72 Oct 62.01 Dec 61.77 Jan 61.56 Mar 61.31 May 61.17 Jul 61.02 Aug 60.77 Sep 60.25 Oct 59.99 Dec 59.87 Jul 60.05 Oct 59.81 Dec 59.80 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 452.20 Oct 410.60 Dec 405.10 Jan 400.90 Mar 392.30 May 388.10 Jul 387.00 Aug 382.90 Sep 377.80 Oct 371.50 Dec 371.10 Jan 369.50 Mar 364.60 May 361.70 Jul 360.10 Aug 359.00 Sep 352.40 Oct 346.40 Dec 346.10 Jul 345.80 Oct 345.80 Dec 344.00