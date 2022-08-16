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ATP Money Leaders

By Associated Press
2022/08/16 01:00
ATP Money Leaders

Through Aug. 14

1 Rafael Nadal $6,376,536
2 Carlos Alcaraz $4,633,738
3 Novak Djokovic $4,239,527
4 Stefanos Tsitsipas $3,769,728
5 Casper Ruud $3,302,365
6 Hubert Hurkacz $3,018,508
7 Taylor Fritz $2,807,825
8 Nick Kyrgios $2,777,124
9 Daniil Medvedev $2,707,682
10 Alexander Zverev $2,678,178
11 Pablo Carreno Busta $2,405,546
12 Felix Auger-Aliassime $2,358,739
13 Andrey Rublev $2,289,843
14 Cameron Norrie $2,219,597
15 Jannik Sinner $2,213,938
16 Denis Shapovalov $1,803,406
17 Alex de Minaur $1,668,777
18 Matteo Berrettini $1,658,062
19 Diego Schwartzman $1,648,945
20 Marin Cilic $1,458,563
21 Roberto Bautista Agut $1,424,675
22 Daniel Evans $1,343,093
23 John Isner $1,342,908
24 Alejando Davidovich Fokina $1,298,622
25 Cristian Garin $1,241,800
26 Miomir Kecmanovic $1,227,305
27 Grigor Dimitrov $1,161,880
28 Botic van de Zandschulp $1,134,290
29 Tommy Paul $1,114,197
30 David Goffin $1,085,790
31 Karen Khachanov $1,049,518
32 Lorenzo Musetti $985,897
33 Filip Krajinovic $971,993
34 Frances Tiafoe $963,964
35 Nikoloz Basilashvli $959,251
36 Francisco Cerundolo $940,606
37 Alexander Bublik $935,252
38 Holger Rune $924,271
39 Fabio Fognini $919,876
40 Lorenzo Sonego $913,215
41 Reilly Opelka $881,496
42 Maxime Cressy $869,473
43 Albert Ramos-Vinolas $854,288
44 Pedro Martinez $848,477
45 Thanasi Kokkinakis $841,148
46 Aslan Karatsev $811,866
47 Mackenzie McDonald $789,335
48 Dusan Lajovic $777,352
49 Emil Ruusuvuori $756,387
50 Alex Molcan $753,307