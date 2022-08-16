ATP Money Leaders

|1
|Rafael Nadal
|$6,376,536
|2
|Carlos Alcaraz
|$4,633,738
|3
|Novak Djokovic
|$4,239,527
|4
|Stefanos Tsitsipas
|$3,769,728
|5
|Casper Ruud
|$3,302,365
|6
|Hubert Hurkacz
|$3,018,508
|7
|Taylor Fritz
|$2,807,825
|8
|Nick Kyrgios
|$2,777,124
|9
|Daniil Medvedev
|$2,707,682
|10
|Alexander Zverev
|$2,678,178
|11
|Pablo Carreno Busta
|$2,405,546
|12
|Felix Auger-Aliassime
|$2,358,739
|13
|Andrey Rublev
|$2,289,843
|14
|Cameron Norrie
|$2,219,597
|15
|Jannik Sinner
|$2,213,938
|16
|Denis Shapovalov
|$1,803,406
|17
|Alex de Minaur
|$1,668,777
|18
|Matteo Berrettini
|$1,658,062
|19
|Diego Schwartzman
|$1,648,945
|20
|Marin Cilic
|$1,458,563
|21
|Roberto Bautista Agut
|$1,424,675
|22
|Daniel Evans
|$1,343,093
|23
|John Isner
|$1,342,908
|24
|Alejando Davidovich Fokina
|$1,298,622
|25
|Cristian Garin
|$1,241,800
|26
|Miomir Kecmanovic
|$1,227,305
|27
|Grigor Dimitrov
|$1,161,880
|28
|Botic van de Zandschulp
|$1,134,290
|29
|Tommy Paul
|$1,114,197
|30
|David Goffin
|$1,085,790
|31
|Karen Khachanov
|$1,049,518
|32
|Lorenzo Musetti
|$985,897
|33
|Filip Krajinovic
|$971,993
|34
|Frances Tiafoe
|$963,964
|35
|Nikoloz Basilashvli
|$959,251
|36
|Francisco Cerundolo
|$940,606
|37
|Alexander Bublik
|$935,252
|38
|Holger Rune
|$924,271
|39
|Fabio Fognini
|$919,876
|40
|Lorenzo Sonego
|$913,215
|41
|Reilly Opelka
|$881,496
|42
|Maxime Cressy
|$869,473
|43
|Albert Ramos-Vinolas
|$854,288
|44
|Pedro Martinez
|$848,477
|45
|Thanasi Kokkinakis
|$841,148
|46
|Aslan Karatsev
|$811,866
|47
|Mackenzie McDonald
|$789,335
|48
|Dusan Lajovic
|$777,352
|49
|Emil Ruusuvuori
|$756,387
|50
|Alex Molcan
|$753,307