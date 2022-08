SAN JUAN, Argentina (AP) — Argentina has beaten Australia 48-17 at Estadio del Bicentenario in the second round of the Rugby Championship.

___

Argentina 48 (Thomas Gallo 2, Juan Imhoff, Jeronimo de la Fuente, Juan Martin Gonzalez, Emiliano Boffelli, Tomas Albornoz tries; Boffelli 5 conversions, penalty), Australia 17 (James Slipper, Len Ikitau tries; James O'Connor 2 conversions, penalty). HT: 26-10