CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 806 Dec 822 1-2 Mar 835 1-2 May 844 1-2 Jul 842 3-4 Sep 845 1-2 Dec 850 Mar 848 May 841 1-2 Jul 804 3-4 Sep 791 Dec 787 1-2 Mar 777 1-2 May 763 1-4 Jul 731 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 639 3-4 Dec 642 1-4 Mar 649 May 651 1-2 Jul 649 Sep 611 Dec 599 1-2 Mar 606 3-4 May 610 1-4 Jul 609 Sep 557 3-4 Dec 547 1-2 Jul 553 1-2 Dec 523 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 458 1-4 Dec 427 1-2 Mar 427 3-4 May 428 Jul 425 1-2 Sep 397 3-4 Dec 397 3-4 Mar 390 May 387 1-4 Jul 363 3-4 Sep 379 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 1669 1-4 Sep 1535 Nov 1454 1-4 Jan 1460 1-4 Mar 1459 May 1458 Jul 1455 Aug 1429 1-4 Sep 1382 1-4 Nov 1365 1-2 Jan 1368 1-4 Mar 1359 3-4 May 1355 Jul 1352 1-2 Aug 1345 Sep 1323 Nov 1274 1-2 Jul 1278 Nov 1237 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 71.97 Sep 69.53 Oct 68.30 Dec 67.97 Jan 67.56 Mar 66.91 May 66.23 Jul 65.40 Aug 64.46 Sep 63.63 Oct 62.87 Dec 62.60 Jan 62.36 Mar 62.09 May 61.93 Jul 61.75 Aug 61.50 Sep 60.98 Oct 60.79 Dec 60.68 Jul 60.82 Oct 60.58 Dec 60.52 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 520.20 Sep 464.70 Oct 423.30 Dec 417.90 Jan 412.90 Mar 403.10 May 398.00 Jul 396.10 Aug 390.90 Sep 384.30 Oct 376.90 Dec 376.50 Jan 374.60 Mar 369.90 May 367.00 Jul 365.60 Aug 364.50 Sep 357.90 Oct 351.90 Dec 351.40 Jul 351.10 Oct 351.10 Dec 349.30