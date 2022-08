EEUU: Obispa luterana ofrece disculpas a congregación latina

Elizabeth A. Eaton, la obispa presidenta de la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos, ofreció el martes una disculpa pública a los miembros de una congregación de mayoría latina por el dolor y el trauma que sufrieron debido a que su pastor fue despedido de manera inesperada el día de la Virgen de Guadalupe por otra obispa de esta confesión predominantemente blanca.

En un discurso durante la Asamblea Paneclesiástica 2022 que se realiza en Columbus, Ohio, Eaton emitió la disculpa a los miembros de la Iglesia Luterana Santa María Peregrina en Stockton, California, y describió los sucesos ocurridos como “una agresión contra su dignidad”.

La cadena de acontecimientos que derivaron en la disculpa comenzaron el 12 de diciembre, cuando la reverenda Megan Rohrer, la primera obispa abiertamente transgénero de la confesión, anunció a la congregación que su pastor, el reverendo Nelson Rabell-González, había sido destituido debido a denuncias de acoso verbal y represalias. Rohrer supervisaba casi 200 congregaciones en el norte de California y el norte de Nevada.

El sorprendente anuncio de Rohrer estropeó la esperada celebración de la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. La comunidad había planeado y elaborado un programa de actividades para ese día que incluirían mariachis, danzantes tradicionales y actuaciones de niños, todas encabezadas por su pastor. Tras el despido del pastor, la congregación perdió el apoyo financiero de la Iglesia y se vio obligada a desocupar su recinto y a realizar sus celebraciones en el estacionamiento.

Rohrer renunció en junio, y al día siguiente fue sometida a proceso disciplinario eclesiástico.

Durante la disculpa pública del martes, Eaton señaló que fue particularmente indignante anunciar el despido del pastor en una fecha que coincidía con el día de la celebración que tiene una gran importancia para la comunidad latina. Eaton dijo que trabaja con la dirección de la Iglesia para corregir lo que haya que corregir con la congregación y revisar el caso de Rabell-González.

Lo sucedido “expone la profundidad del racismo sistémico con el que lidiamos como Iglesia y en la sociedad”, manifestó Eaton.

“No es el final, pero sí un paso fundamental en el continuo trayecto hacia el objetivo de ser una Iglesia más fiel que responde a la plaga del racismo”, afirmó Eaton. “Oro por que el poder de Dios permita a estas palabras de disculpa y reconocimiento ser un paso hacia el arrepentimiento concreto”.

Eaton también se comprometió a escuchar atentamente las voces de aquellas personas típicamente marginadas. Sus declaraciones en inglés fueron traducidas simultáneamente al español.

Jovita Torres Pérez, congregante de la Iglesia en California, pronunció un emotivo discurso en español en el que dijo que no era fácil para ella y otros miembros de la Iglesia estar ahí.

Dijo que los últimos nueve meses habían sido difíciles y dolorosos para su comunidad. Agregó que su pastor y la comunidad fueron víctimas de diversas acciones racistas por parte de la Iglesia.

Pérez aceptó a nombre de su iglesia la disculpa de Eaton y dijo que la congregación cree en el perdón, la reconciliación y el resarcimiento. Añadió que veía esta disculpa como un primer paso en el proceso para desmantelar el racismo sistémico y el supremacismo blanco dentro de la confesión.

Pérez dijo que los miembros de la congregación continúan apoyando a su pastor y que creen en su integridad y honestidad.

Otra persona de la congregación tradujo al inglés las palabras de Pérez. Eaton abrazó a Pérez y otros feligreses mientras la multitud se ponía de pie y aplaudía.

Eaton invitó a los presentes a escribir en listones sus lamentos y oraciones por la congregación, la Iglesia y el mundo, y atarlos en una cruz de alambre que será exhibida durante la asamblea.

Rohrer dijo que estaba de viaje en Israel. Rohrer respondió el martes en un mensaje directo a The Associated Press que apoya “todos los esfuerzos para brindar cuidado, sanación y reconciliación a todos los afectados desde 2019 al presente”.

“En su asamblea, nuestra amada Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos tiene la oportunidad de adoptar con mucha oración medidas legislativas que apoyen la diversidad y la inclusión de más creación bella de Dios”, dijo Rohrer. “Oro por que lo hagan de manera interseccional”.

