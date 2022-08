CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 781 1-2 Dec 799 1-4 Mar 816 1-2 May 827 1-2 Jul 828 Sep 831 1-2 Dec 837 Mar 834 May 826 1-2 Jul 785 Sep 778 1-2 Dec 775 Mar 765 May 750 3-4 Jul 718 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 615 1-2 Dec 614 Mar 621 1-2 May 625 1-4 Jul 626 Sep 594 Dec 583 1-2 Mar 591 May 594 1-2 Jul 593 3-4 Sep 549 Dec 540 1-2 Jul 546 1-2 Dec 516 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 440 Dec 416 1-4 Mar 418 1-4 May 417 1-2 Jul 415 Sep 382 1-2 Dec 382 1-2 Mar 374 3-4 May 372 Jul 348 1-2 Sep 364 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 1693 1-4 Sep 1512 1-4 Nov 1428 3-4 Jan 1434 1-2 Mar 1433 3-4 May 1434 Jul 1431 1-4 Aug 1406 3-4 Sep 1356 3-4 Nov 1338 1-2 Jan 1341 1-4 Mar 1333 May 1329 3-4 Jul 1329 1-2 Aug 1322 3-4 Sep 1301 1-4 Nov 1263 3-4 Jul 1267 3-4 Nov 1233 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 69.69 Sep 65.76 Oct 64.84 Dec 64.62 Jan 64.36 Mar 63.97 May 63.56 Jul 62.97 Aug 62.27 Sep 61.67 Oct 61.11 Dec 60.89 Jan 60.73 Mar 60.49 May 60.37 Jul 60.26 Aug 60.06 Sep 59.76 Oct 59.49 Dec 59.38 Jul 59.62 Oct 59.38 Dec 59.30 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 513.60 Sep 449.10 Oct 414.60 Dec 410.20 Jan 407.00 Mar 400.80 May 397.40 Jul 396.00 Aug 391.10 Sep 384.70 Oct 377.30 Dec 377.00 Jan 374.90 Mar 370.00 May 367.00 Jul 365.60 Aug 364.50 Sep 357.90 Oct 351.90 Dec 352.70 Jul 352.40 Oct 352.40 Dec 350.60