ATP Schedule

H-hard, C-clay, G-grass

Jan. 1-9 2022 — Adelaide International 1, HO (Gael Monfils)

Jan. 2-9 2022 — Melbourne Summer Set, HO (Rafael Nadal)

Jan. 7-17 2022 — Adelaide International 2, HO (Thanasi Kokkinakis)

Jan. 7-17 2022 — Sydney Tennis Classic, HO (Aslan Karatsev)

Jan. 8-30 2022 — Australian Open, HO (Rafael Nadal)

Jan. 28-Feb. 6 — Cordoba Open, CO (Albert Ramos-Vinolas)

Jan. 29-Feb. 6 — Open Sud de France, HO (Alexander Bublik)

Jan. 29-Feb. 6 — Taha Open Maharashtra, HO (Joao Sousa)

Feb. 5-13 2022 — Argentina Open, CO (Casper Ruud)

Feb. 5-14 2022 — Dallas Open, HO (Reilly Opelka)

Feb. 5-14 2022 — ABN Amro World Tennis Tournament, HO (Felix Auger-Aliassime)

Feb. 11-19 2022 — Qatar ExxonMobil Open, HO (Roberto Bautista Agut)

Feb. 12-20 2022 — Marseille, HO (Andrey Rublev)

Feb. 11-21 2022 — Delray Beach Open, HO (Cameron Norrie)

Feb. 11-21 2022 — Rio Open presented by Claro, CO (Carlos Alcaraz)

Feb. 18-26 2022 — Abierto Mexicano Telcel, HO (Rafael Nadal)

Feb. 18-26 2022 — Dubai Duty Free Tennis Championships, HO (Andrey Rublev)

Feb. 18-27 2022 — Chile Open, CO (Pedro Martinez)

March 7-20 2022 — BNP Paribas Open, HO (Taylor Fritz)

March 20-April 2 — Miami Open, HO (Carlos Alcaraz)

April 1-10 2022 — Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship, CO (Reilly Opelka)

April 2-10 2022 — Grand Prix Hassan II, CO (David Goffin)

April 8-17 2022 — Monte-Carlo Rolex Masters, CO (Stefanos Tsitsipas)

April 15-24 2022 — Barcelona Open Banc Sabadell, CO (Carlos Alcaraz)

April 16-24 2022 — Serbia Open, CO (Andrey Rublev)

April 22-April 30 — Millennium Estoril Open, CO (Sebastian Baez)

April 22-April 30 — BMW Open by American Express, CO (Holger Rune)

April 29-May 7 — Mutua Madrid Open, CO (Carlos Alcaraz)

May 6-15 2022 — Internazionali BNL d'Italia, CO (Novak Djokovic)

May 13-21 2022 — Geneva Open, CO (Casper Ruud)

May 13-21 2022 — Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon, CO (Cameron Norrie)

May 15-June 4 — French Open, CO (Rafael Nadal)

June 3-12 2022 — Libema Open, GO (Tim van Rijthoven)

June 3-12 2022 — Mercedes Cup, GO (Matteo Berrettini)

June 10-19 2022 — Terra Wortmann Open, GO (Hubert Hurkacz)

June 10-20 2022 — Cinch Championships, GO (Matteo Berrettini)

June 17-25 2022 — Rothesay International Eastbourne, GO (Taylor Fritz)

June 17-26 2022 — Mallorca Championships, GO (Stefanos Tsitsipas)

June 19-July 9 — The Championships, GO (Novak Djokovic)

July 9-17 2022 — Nordea Open, CO (Francisco Cerundolo)

July 9-17 2022 — Hall of Fame Open, GO (Maxime Cressy)

July 16-24 2022 — Swiss Open, CO (Casper Ruud)

July 15-24 2022 — Hamburg European Open, CO (Lorenzo Musetti)

July 22-31 2022 — Atlanta Open, HO (Alex de Minaur)

July 22-31 2022 — Generali Open, CO (Roberto Bautista Agut)

July 22-31 2022 — Croatia Open Umag, CO (Jannik Sinner)

July 29-Aug. 5 — Abierto Mexicano de Tenis Mifel, HO (Daniil Medvedev)

July 30-Aug. 6 — Citi Open, HO (Nick Kyrgios)

Aug. 5-14 2022 — National Bank Open, HO

Aug. 12-21 2022 — Western & Southern Open, HO

Aug. 19-27 2022 — Winston-Salem Open, HO

Aug. 22-Sept. 11 — US Open, HO

Sept. 17-25 2022 — Moselle Open, HO

Sept. 17-25 2022 — San Diego, USA, HO

Sept. 24-Oct. 1 — Chengdu Open, HO

Sept. 24-Oct. 1 — Seoul, Korea Republic, HO

Sept. 24-Oct. 1 — Sofia Open, HO

Sept. 24-Oct. 1 — Tel Aviv, Israel, HO

Sept. 24-Oct. 1 — Zhuhai Championships, HO

Oct. 1-9 2022 — China Open, HO

Oct. 1-9 2022 — Astana Open, HO

Oct. 1-9 2022 — Rakuten Japan Open Tennis Championships, HO

Oct. 8-16 2022 — Florence, Italy, HO

Oct. 8-16 2022 — Gijon, Spain, HO

Oct. 7-16 2022 — Shanghai Masters, HO

Oct. 15-23 2022 — European Open, HO

Oct. 15-23 2022 — VTB Kremlin Cup, HO

Oct. 15-23 2022 — Naples, Italy, HO

Oct. 15-23 2022 — Stockholm Open, HO

Oct. 22-30 2022 — Swiss Indoors Basel, HO

Oct. 22-30 2022 — Erste Bank Open, HO

Oct. 29-Nov. 5 — Paris Masters, HO

Nov. 7-12 2022 — Next Gen ATP Finals, HO

Nov. 12-20 2022 — ATP Finals Singles, HO