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ATP Money Leaders

By Associated Press
2022/08/10 01:00
ATP Money Leaders

Through Aug. 8

1 Rafael Nadal $6,376,536
2 Carlos Alcaraz $4,590,978
3 Novak Djokovic $4,239,527
4 Stefanos Tsitsipas $3,726,968
5 Casper Ruud $3,029,045
6 Taylor Fritz $2,728,080
7 Alexander Zverev $2,678,178
8 Daniil Medvedev $2,664,922
9 Nick Kyrgios $2,628,039
10 Hubert Hurkacz $2,476,783
11 Andrey Rublev $2,234,373
12 Felix Auger-Aliassime $2,209,654
13 Jannik Sinner $2,127,258
14 Cameron Norrie $2,127,142
15 Denis Shapovalov $1,772,781
16 Matteo Berrettini $1,634,372
17 Diego Schwartzman $1,599,250
18 Alex de Minaur $1,576,322
19 Pablo Carreno Busta $1,483,316
20 Marin Cilic $1,378,818
21 Roberto Bautista Agut $1,344,930
22 John Isner $1,342,908
23 Alejandro Davidovich Fokina $1,274,932
24 Cristian Garin $1,241,800
25 Miomir Kexmanovic $1,203,615
26 Grigor Dimitrov $1,106,410
27 Botic van de Zandschulp $1,091,530
28 David Goffin $1,062,100
29 Karen Khachanov $999,823
30 Daniel Evans $993,498
31 Lorenzo Musetti $985,897
32 Tommy Paul $965,112
33 Nikolaz Basilashvili $959,251
34 Filip Krajinovic $948,303
35 Frances Tiafoe $921,204
36 Lorenzo Sonego $913,215
37 Alexander Bublik $911,562
38 Francisco Cerundolo $909,981
39 Fabio Fognini $883,476
40 Holger Rune $881,511
41 Reilly Opelka $881,496
42 Thanasi Kokkinakis $841,148
43 Maxime Cressy $826,713
44 Pedro Martinez $824,787
45 Aslan Karatsev $788,176
46 Dusan Lajovic $777,352
47 Albert Ramos-Vinolas $774,543
48 Mackenzie McDonald $765,645
49 Sebastian Korda $733,686
50 Max Purcell $729,984