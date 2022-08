CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 779 3-4 Dec 799 1-4 Mar 817 1-4 May 829 Jul 830 Sep 834 1-2 Dec 839 3-4 Mar 837 May 829 3-4 Jul 789 1-2 Sep 783 Dec 779 1-2 Mar 769 1-2 May 755 1-4 Jul 723 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 608 1-2 Dec 607 1-4 Mar 615 1-4 May 619 3-4 Jul 620 3-4 Sep 590 3-4 Dec 580 1-4 Mar 588 May 592 Jul 590 3-4 Sep 547 Dec 538 1-2 Jul 544 1-2 Dec 517 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 461 Dec 424 1-2 Mar 425 1-4 May 421 3-4 Jul 419 1-4 Sep 386 3-4 Dec 386 3-4 Mar 379 May 376 1-4 Jul 352 3-4 Sep 368 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 1619 1-2 Sep 1464 Nov 1400 Jan 1407 3-4 Mar 1408 1-2 May 1410 Jul 1407 3-4 Aug 1384 1-2 Sep 1339 1-4 Nov 1321 Jan 1324 1-4 Mar 1316 1-4 May 1312 3-4 Jul 1310 1-2 Aug 1303 3-4 Sep 1282 1-4 Nov 1248 1-4 Jul 1252 1-4 Nov 1218 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 69.20 Sep 65.35 Oct 64.51 Dec 64.32 Jan 64.02 Mar 63.54 May 63.10 Jul 62.48 Aug 61.74 Sep 61.09 Oct 60.47 Dec 60.22 Jan 60.06 Mar 59.86 May 59.74 Jul 59.61 Aug 59.41 Sep 59.22 Oct 58.91 Dec 58.84 Jul 59.08 Oct 58.84 Dec 58.77 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 498.70 Sep 436.40 Oct 402.50 Dec 399.10 Jan 396.80 Mar 391.40 May 389.00 Jul 387.80 Aug 383.40 Sep 377.10 Oct 369.70 Dec 369.50 Jan 367.90 Mar 363.30 May 360.10 Jul 358.30 Aug 357.20 Sep 350.60 Oct 344.60 Dec 345.40 Jul 345.10 Oct 345.10 Dec 343.30