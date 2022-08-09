ATP Money Leaders

|1
|Rafael Nadal
|$6,376,536
|2
|Carlos Alcaraz
|$4,590,978
|3
|Novak Djokovic
|$4,239,527
|4
|Stefanos Tsitsipas
|$3,726,968
|5
|Casper Ruud
|$3,029,045
|6
|Taylor Fritz
|$2,728,080
|7
|Alexander Zverev
|$2,678,178
|8
|Daniil Medvedev
|$2,664,922
|9
|Nick Kyrgios
|$2,628,039
|10
|Hubert Hurkacz
|$2,476,783
|11
|Andrey Rublev
|$2,234,373
|12
|Felix Auger-Aliassime
|$2,209,654
|13
|Jannik Sinner
|$2,127,258
|14
|Cameron Norrie
|$2,127,142
|15
|Denis Shapovalov
|$1,772,781
|16
|Matteo Berrettini
|$1,634,372
|17
|Diego Schwartzman
|$1,599,250
|18
|Alex de Minaur
|$1,576,322
|19
|Pablo Carreno Busta
|$1,483,316
|20
|Marin Cilic
|$1,378,818
|21
|Roberto Bautista Agut
|$1,344,930
|22
|John Isner
|$1,342,908
|23
|Alejandro Davidovich Fokina
|$1,274,932
|24
|Cristian Garin
|$1,241,800
|25
|Miomir Kexmanovic
|$1,203,615
|26
|Grigor Dimitrov
|$1,106,410
|27
|Botic van de Zandschulp
|$1,091,530
|28
|David Goffin
|$1,062,100
|29
|Karen Khachanov
|$999,823
|30
|Daniel Evans
|$993,498
|31
|Lorenzo Musetti
|$985,897
|32
|Tommy Paul
|$965,112
|33
|Nikolaz Basilashvili
|$959,251
|34
|Filip Krajinovic
|$948,303
|35
|Frances Tiafoe
|$921,204
|36
|Lorenzo Sonego
|$913,215
|37
|Alexander Bublik
|$911,562
|38
|Francisco Cerundolo
|$909,981
|39
|Fabio Fognini
|$883,476
|40
|Holger Rune
|$881,511
|41
|Reilly Opelka
|$881,496
|42
|Thanasi Kokkinakis
|$841,148
|43
|Maxime Cressy
|$826,713
|44
|Pedro Martinez
|$824,787
|45
|Aslan Karatsev
|$788,176
|46
|Dusan Lajovic
|$777,352
|47
|Albert Ramos-Vinolas
|$774,543
|48
|Mackenzie McDonald
|$765,645
|49
|Sebastian Korda
|$733,686
|50
|Max Purcell
|$729,984