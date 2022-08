Saturday At Solaz Resort & Spa Los Cabos Los Cabos, Mexico Purse: $822,110 Surface: Hardcourt outdoor LOS CABOS, MEXICO (AP) _ Results Saturday from Abierto Mexicano de Tenis Mifel at Solaz Resort & Spa Los Cabos (seedings in parentheses): Men's Doubles Championship

Miomir Kecmanovic, Serbia, and William Blumberg, United States, def. Marcelo Melo, Brazil, and Raven Klaasen (4), South Africa, 6-0, 6-1.