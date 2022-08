MENDOZA, Argentina (AP) — Australia has beaten Argentina 41-26 in the first round of the Rugby Championship at Estadio Malvinas Argentinas.

Australia 41 (Jordan Petaia, Fraser McReight, Folau Fainga'a, Len Ikitau tries; penalty try; Quade Cooper conversion, penalty, Reece Hodge 3 conversions, penalty), Argentina 26 (Pablo Matera, Juan Martin Gonzalez tries; Emiliano Boffelli 2 conversions, 4 penalties). HT: 10-19