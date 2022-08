CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 782 1-2 Dec 802 Mar 820 1-2 May 830 3-4 Jul 828 1-4 Sep 829 1-2 Dec 833 1-4 Mar 828 3-4 May 820 1-2 Jul 784 1-4 Sep 777 3-4 Dec 774 1-4 Mar 764 1-4 May 750 Jul 717 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 602 1-4 Dec 606 1-4 Mar 614 1-4 May 618 3-4 Jul 619 1-2 Sep 587 1-2 Dec 576 1-2 Mar 584 May 588 Jul 587 Sep 547 1-4 Dec 539 Jul 545 Dec 517 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 416 Dec 399 1-4 Mar 400 1-4 May 396 1-2 Jul 394 Sep 361 1-4 Dec 361 1-4 Mar 353 1-2 May 350 3-4 Jul 327 1-4 Sep 343 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 1615 Sep 1461 1-4 Nov 1417 3-4 Jan 1425 1-2 Mar 1425 1-2 May 1426 1-4 Jul 1423 1-4 Aug 1396 3-4 Sep 1346 1-4 Nov 1326 Jan 1329 1-4 Mar 1321 1-2 May 1317 3-4 Jul 1315 1-4 Aug 1308 1-2 Sep 1287 Nov 1252 1-2 Jul 1256 1-2 Nov 1222 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 66.04 Sep 62.45 Oct 61.61 Dec 61.42 Jan 61.25 Mar 60.91 May 60.54 Jul 59.98 Aug 59.28 Sep 58.67 Oct 58.12 Dec 57.93 Jan 57.82 Mar 57.64 May 57.56 Jul 57.45 Aug 57.30 Sep 57.11 Oct 56.88 Dec 56.71 Jul 56.95 Oct 56.71 Dec 56.65 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 513.70 Sep 453.50 Oct 423.50 Dec 420.70 Jan 417.60 Mar 412.50 May 409.00 Jul 407.10 Aug 401.70 Sep 394.30 Oct 385.60 Dec 385.20 Jan 383.60 Mar 379.00 May 374.90 Jul 373.70 Aug 372.60 Sep 366.00 Oct 360.00 Dec 356.00 Jul 354.70 Oct 354.70 Dec 352.90