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Nashville 1, Portland 1

By Associated Press
2022/08/04 12:48
Nashville 1, Portland 1

Nashville 1 0 1
Portland 1 0 1

First Half_1, Nashville, Bunbury, 3 (Davis), 20th minute; 2, Portland, Moreno, 5, 27th.

Second Half_None.

Goalies_Nashville, Joe Willis, Elliot Panicco; Portland, Aljaz Ivacic, David Bingham.

Yellow Cards_Zimmermann, Nashville, 45th+1; Hany Mukhtar, Nashville, 60th; Bunbury, Nashville, 67th; McGraw, Portland, 90th.

Referee_Silviu Petrescu. Assistant Referees_Michael Barwegen, Ian McKay, Armando Villarreal. 4th Official_Ramy Touchan.

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Lineups

Nashville_Joe Willis; Daniel Lovitz, Shaquell Moore (Eric Miller, 73rd), Dave Romney, Walker Zimmermann; Brian Anunga, Sean Davis, Hany Mukhtar (C.J. Sapong, 72nd), Randall Leal (Luke Haakenson, 87th), Alex Muyl; Teal Bunbury.

Portland_Aljaz Ivacic; Larrys Mabiala, Bill Tuiloma, Jose Van Rankin, Dario Zuparic; David Ayala, Sebastian Blanco (Nathan, 81st), Santiago Moreno; Yimmi Chara (Zac McGraw, 81st), Marvin Loria, Jaroslaw Niezgoda.