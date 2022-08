CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 774 3-4 Dec 794 Mar 812 3-4 May 823 1-4 Jul 821 1-4 Sep 824 Dec 829 Mar 825 1-4 May 817 3-4 Jul 780 1-4 Sep 773 3-4 Dec 770 1-4 Mar 760 1-4 May 746 Jul 713 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 591 1-4 Dec 594 1-4 Mar 601 3-4 May 606 1-4 Jul 607 3-4 Sep 580 1-4 Dec 569 3-4 Mar 577 1-4 May 580 3-4 Jul 579 1-4 Sep 543 1-4 Dec 534 1-2 Jul 540 1-2 Dec 513 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 421 Dec 416 Mar 413 3-4 May 411 1-4 Jul 406 3-4 Sep 374 Dec 374 Mar 366 1-4 May 363 1-2 Jul 340 Sep 355 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 1569 1-4 Sep 1415 3-4 Nov 1386 1-2 Jan 1393 3-4 Mar 1394 May 1393 1-2 Jul 1389 3-4 Aug 1364 1-2 Sep 1316 3-4 Nov 1300 3-4 Jan 1304 Mar 1296 1-2 May 1292 3-4 Jul 1290 1-2 Aug 1283 3-4 Sep 1262 1-4 Nov 1226 Jul 1230 Nov 1194 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 65.20 Sep 62.33 Oct 61.55 Dec 61.39 Jan 61.27 Mar 60.95 May 60.56 Jul 59.96 Aug 59.27 Sep 58.67 Oct 58.18 Dec 58.14 Jan 58.03 Mar 57.86 May 57.77 Jul 57.67 Aug 57.50 Sep 57.32 Oct 57.09 Dec 56.92 Jul 57.16 Oct 56.92 Dec 56.85 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 489.20 Sep 434.20 Oct 406.10 Dec 403.10 Jan 401.30 Mar 397.10 May 394.50 Jul 393.40 Aug 389.10 Sep 383.10 Oct 375.90 Dec 376.00 Jan 374.90 Mar 370.90 May 368.10 Jul 367.10 Aug 366.00 Sep 362.30 Oct 356.70 Dec 354.00 Jul 353.30 Oct 353.30 Dec 351.50