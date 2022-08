CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 800 1-4 Dec 819 Mar 837 May 846 1-4 Jul 842 1-2 Sep 844 3-4 Dec 848 3-4 Mar 843 1-2 May 833 1-2 Jul 795 1-2 Sep 789 Dec 785 1-2 Mar 775 1-2 May 761 1-4 Jul 729 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 607 Dec 609 3-4 Mar 616 3-4 May 620 3-4 Jul 621 1-4 Sep 591 1-4 Dec 578 Mar 585 1-2 May 589 Jul 588 Sep 548 Dec 539 1-2 Jul 545 1-2 Dec 518 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 440 1-2 Dec 435 1-4 Mar 433 1-4 May 427 3-4 Jul 421 3-4 Sep 389 Dec 389 Mar 381 1-4 May 378 1-2 Jul 355 Sep 370 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 1594 1-4 Sep 1432 Nov 1406 Jan 1413 1-4 Mar 1412 May 1410 1-4 Jul 1406 Aug 1380 1-4 Sep 1331 1-2 Nov 1314 Jan 1317 1-4 Mar 1309 1-4 May 1305 1-2 Jul 1303 1-2 Aug 1296 3-4 Sep 1275 1-4 Nov 1235 1-4 Jul 1239 1-4 Nov 1200 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 66.23 Sep 64.09 Oct 63.41 Dec 63.26 Jan 63.16 Mar 62.82 May 62.33 Jul 61.68 Aug 60.93 Sep 60.36 Oct 59.83 Dec 59.65 Jan 59.55 Mar 59.37 May 59.28 Jul 59.17 Aug 59.00 Sep 58.82 Oct 58.59 Dec 58.42 Jul 58.66 Oct 58.42 Dec 58.36 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 487.00 Sep 429.70 Oct 402.20 Dec 399.30 Jan 398.10 Mar 393.90 May 391.30 Jul 389.90 Aug 385.50 Sep 379.20 Oct 371.80 Dec 371.90 Jan 370.10 Mar 364.00 May 361.20 Jul 360.20 Aug 359.10 Sep 355.40 Oct 349.80 Dec 346.60 Jul 345.90 Oct 345.90 Dec 344.10