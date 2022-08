WTA BCR Iasi Open Results

Monday At Baza Sportiva Ciric Iasi, Romania Purse: $115,000 Surface: Red clay IASI, ROMANIA (AP) _ Results Monday from BCR Iasi Open at Baza Sportiva Ciric (seedings in parentheses): Women's Singles Qualification

Cristina Dinu (3), Romania, def. Camelia-Elena Hristea, Romania, 6-2, 6-0.

Darya Astakhova (2), Russia, def. Stefana Lazar, Romania, 6-1, 6-1.

Lavinia Tanasie, Romania, def. Andreea Amalia Rosca (5), Romania, 6-2, 4-6, 6-1.

Ilona Georgiana Ghioroaie (4), Romania, def. Ilinca Dalina Amariei, Romania, 6-0, 6-2.

Elena Teodora Cadar (7), Romania, def. Beatrice Gumulya, Indonesia, 6-3, 5-7, 6-4.

Darya Astakhova (2), Russia, def. Olivia Tjandramulia, Australia, 6-2, 6-4.

Lu Jing-Jing, China, def. Miriam Bianca Bulgaru (8), Romania, 7-6, 5-7, 7-5.

Women's Singles

Round of 32

Olga Danilovic (4), Serbia, def. Andrea Lazaro Garcia, Spain, 7-6 (1), 4-6, 6-3.

Women's Doubles

Round of 16

Reka Luca Jani and Panna Udvardy (4), Hungary, def. Daria Maria Munteanu and Catrinel Onciulescu, Romania, 6-0, 6-1.