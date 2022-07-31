Cincinnati 4, Miami 4

|Cincinnati
|2
|2
|—
|4
|Miami
|3
|1
|—
|4
First Half_1, Miami, Higuain, 5, 23rd minute; 2, Cincinnati, Brenner, 6 (Powell), 28th; 3, Miami, Higuain, 6 (Pozuelo), 37th; 4, Cincinnati, Brenner, 7 (Acosta), 40th; 5, Miami, Higuain, 7 (penalty kick), 45th+5.
Second Half_6, Cincinnati, Vazquez, 12 (Barreal), 81st; 7, Cincinnati, Vazquez, 13 (Barreal), 86th; 8, Miami, McVey, 1 (Jean), 90th+7.
Goalies_Cincinnati, Roman Celentano, Alec Kann; Miami, Drake Callender, Nick Marsman.
Yellow Cards_Cameron, Cincinnati, 22nd; Vassilev, Miami, 61st; Barreal, Cincinnati, 90th+4.
Referee_Tori Penso. Assistant Referees_Logan Brown, Gjovalin Bori, Guido Gonzales Jr. 4th Official_Rubiel Vazquez.
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Cincinnati_Roman Celentano; Tyler Blackett (Nick Hagglund, 53rd), Geoff Cameron (John Nelson, 53rd), Ian Murphy, Alvas Powell (Raymon Gaddis, 53rd); Luciano Acosta (Yuya Kubo, 85th), Alvaro Barreal, Junior Moreno (Haris Medunjanin, 65th), Obinna Nwobodo; Brenner, Brandon Vazquez.
Miami_Drake Callender; Damion Lowe, Christopher McVey, Ryan Sailor, DeAndre Yedlin; Gregore, Jean Mota, Alejandro Pozuelo (Bryce Duke, 80th), Robert Thomas Taylor (Corentin Jean, 80th), Indiana Vassilev (Ariel Lassiter, 61st); Gonzalo Higuain (Leonardo Campana, 68th).