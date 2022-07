CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 807 3-4 Dec 825 3-4 Mar 843 May 851 3-4 Jul 847 1-2 Sep 848 1-4 Dec 851 1-4 Mar 845 1-4 May 834 1-2 Jul 795 1-2 Sep 789 Dec 785 1-2 Mar 775 1-2 May 761 1-4 Jul 729 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 616 1-4 Dec 620 Mar 626 1-4 May 630 Jul 630 1-2 Sep 594 3-4 Dec 580 1-4 Mar 587 3-4 May 591 1-4 Jul 590 Sep 549 1-4 Dec 540 3-4 Jul 546 3-4 Dec 519 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 448 Dec 443 Mar 439 May 433 1-4 Jul 427 1-4 Sep 394 1-2 Dec 394 1-2 Mar 386 3-4 May 384 Jul 360 1-2 Sep 376 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 1637 Sep 1487 1-4 Nov 1468 1-2 Jan 1475 Mar 1469 May 1464 1-4 Jul 1458 1-4 Aug 1428 1-4 Sep 1374 1-2 Nov 1349 3-4 Jan 1352 3-4 Mar 1343 1-4 May 1339 1-4 Jul 1336 1-4 Aug 1329 1-2 Sep 1308 Nov 1266 1-2 Jul 1270 1-2 Nov 1230 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 68.60 Sep 66.50 Oct 65.82 Dec 65.66 Jan 65.46 Mar 64.86 May 64.23 Jul 63.44 Aug 62.60 Sep 61.95 Oct 61.35 Dec 61.20 Jan 61.08 Mar 60.89 May 60.80 Jul 60.69 Aug 60.52 Sep 60.34 Oct 60.10 Dec 59.94 Jul 60.18 Oct 59.94 Dec 59.89 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 495.30 Sep 442.40 Oct 420.70 Dec 418.50 Jan 416.70 Mar 410.30 May 407.00 Jul 405.20 Aug 398.90 Sep 390.10 Oct 379.40 Dec 379.30 Jan 377.70 Mar 371.40 May 368.80 Jul 367.60 Aug 366.60 Sep 362.90 Oct 357.30 Dec 354.10 Jul 353.40 Oct 353.40 Dec 351.60