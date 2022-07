CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 817 Dec 835 1-4 Mar 851 1-2 May 858 3-4 Jul 851 1-2 Sep 851 Dec 853 1-4 Mar 846 3-4 May 835 1-2 Jul 797 1-4 Sep 790 3-4 Dec 787 1-4 Mar 777 1-4 May 763 Jul 730 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 615 Dec 619 Mar 625 1-4 May 628 3-4 Jul 628 1-2 Sep 591 1-2 Dec 575 1-2 Mar 583 May 586 1-4 Jul 585 Sep 545 1-2 Dec 537 Jul 543 Dec 515 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 448 Dec 438 Mar 432 May 426 1-4 Jul 420 1-4 Sep 387 1-2 Dec 387 1-2 Mar 379 3-4 May 377 Jul 353 1-2 Sep 369 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 1609 1-4 Sep 1457 Nov 1440 1-2 Jan 1447 1-2 Mar 1444 May 1440 3-4 Jul 1436 Aug 1407 3-4 Sep 1357 1-2 Nov 1336 Jan 1338 3-4 Mar 1329 3-4 May 1324 1-2 Jul 1322 1-4 Aug 1315 1-2 Sep 1300 1-4 Nov 1255 1-4 Jul 1259 1-4 Nov 1219 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 65.84 Sep 64.00 Oct 63.41 Dec 63.25 Jan 63.09 Mar 62.64 May 62.22 Jul 61.65 Aug 60.96 Sep 60.37 Oct 59.79 Dec 59.61 Jan 59.50 Mar 59.33 May 59.26 Jul 59.17 Aug 59.02 Sep 58.84 Oct 58.64 Dec 58.50 Jul 58.78 Oct 58.65 Dec 58.48 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 489.70 Sep 443.10 Oct 421.10 Dec 419.00 Jan 416.40 Mar 409.80 May 405.50 Jul 402.80 Aug 396.00 Sep 387.30 Oct 377.50 Dec 377.40 Jan 376.00 Mar 371.40 May 368.90 Jul 366.90 Aug 365.90 Sep 362.20 Oct 356.60 Dec 352.70 Jul 352.00 Oct 352.00 Dec 350.20