Hero Open Scores

Thursday At Torrance Course Kingsbarns, United Kingdom Purse: $1.8 million Yardage: 7,230; Par: 72 First Round

Sean Crocker, United States 30-33—63 Ashley Chesters, England 31-33—64 Jens Dantorp, Sweden 32-32—64 Romain Langasque, France 30-34—64 Adrian Otaegui, Spain 33-31—64 Ben Stow, England 32-32—64 Victor Dubuisson, France 32-33—65 Oliver Farr, Wales 32-33—65 Ross Fisher, England 34-31—65 Tom Gandy, Isle Of Man 29-36—65 David Law, Scotland 31-34—65 Connor Syme, Scotland 31-34—65 Pep Angles, Spain 35-31—66 Adilson Da Silva, Brazil 32-34—66 Oliver Fisher, England 32-34—66 Daniel Hillier, New Zealand 34-32—66 Scott Jamieson, Scotland 33-33—66 Soren Kjeldsen, Denmark 33-33—66 Dimi Papadatos, Australia 33-33—66 Alvaro Quiros, Spain 34-32—66 JC Ritchie, South Africa 35-31—66 Jon Thomson, England 32-34—66 Albin Bergstrom, Sweden 33-34—67 Jorge Campillo, Spain 32-35—67 Bryce Easton, South Africa 33-34—67 Gavin Green, Malaysia 34-33—67 David Horsey, England 33-34—67 Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark 33-34—67 Anton Karlsson, Sweden 32-35—67 Adam Keogh, England 31-36—67 Frederic Lacroix, France 32-35—67 Francesco Laporta, Italy 34-33—67 Eddie Pepperell, England 34-33—67 Graeme Storm, England 32-35—67 Andy Sullivan, England 33-34—67 Oliver Wilson, England 31-36—67 Gregory Bourdy, France 35-33—68 Christoffer Bring, Denmark 35-33—68 Steven Brown, England 32-36—68 Aaron Cockerill, Canada 34-34—68 Louis De Jager, South Africa 34-34—68 Darren Fichardt, South Africa 33-35—68 Grant Forrest, Scotland 34-34—68 Ryan Fox, New Zealand 33-35—68 Angel Hidalgo, Spain 32-36—68 Greig Hutcheon, Scotland 34-34—68 Masahiro Kawamura, Japan 34-34—68 Niall Kearney, Ireland 31-37—68 Jacques Kruyswijk, South Africa 32-36—68 Niklas Lemke, Sweden 34-34—68 David Lundgren, Sweden 37-31—68 Edoardo Molinari, Italy 34-34—68 Zach Murray, Australia 33-35—68 Alfie Plant, England 32-36—68 Garrick Porteous, England 36-32—68 Richie Ramsay, Scotland 34-34—68 Joel Stalter, France 33-35—68 Jeff Winther, Denmark 33-35—68 Daniel Young, Scotland 33-35—68 Matthew Baldwin, England 34-35—69 Lucas Bjerregaard, Denmark 33-36—69 David Dixon, England 33-36—69 Matt Ford, England 36-33—69 Josh Geary, New Zealand 34-35—69 Jean-Baptiste Gonnet, France 36-33—69 Julien Guerrier, France 31-38—69 Aman Gupta, United States 33-36—69 Chase Hanna, United States 34-35—69 Gregory Havret, France 33-36—69 Craig Howie, Scotland 35-34—69 Sam Locke, Scotland 33-36—69 Hurly Long, Germany 34-35—69 Pedro Oriol, Spain 34-35—69 Carlos Pigem, Spain 34-35—69 Marcel Schneider, Germany 33-36—69 Laird Shepherd, England 35-34—69 Callum Shinkwin, England 36-33—69 Matthew Southgate, England 35-34—69 Brandon Stone, South Africa 32-37—69 Simon Thornton, England 34-35—69 Andrew Wilson, England 34-35—69 Jonathan Caldwell, Northern Ireland 33-37—70 Nacho Elvira, Spain 34-36—70 Ben Evans, England 34-36—70 Graham Fox, Scotland 36-34—70 Stephen Gallacher, Scotland 36-34—70 Scott Hend, Australia 33-37—70 Raphael Jacquelin, France 35-35—70 Jazz Janewattananond, Thailand 33-37—70 Liam Johnston, Scotland 35-35—70 Takumi Kanaya, Japan 34-36—70 Frank Kennedy, England 34-36—70 Espen Kofstad, Norway 34-36—70 Stuart Manley, Wales 35-35—70 Richard Mansell, England 35-35—70 Richard McEvoy, England 32-38—70 Jake McLeod, Australia 36-34—70 James Morrison, England 34-36—70 Tapio Pulkkanen, Finland 36-34—70 Robert Rock, England 33-37—70 Antoine Rozner, France 36-34—70 Calum Scott, Scotland 33-37—70 Henric Sturehed, Sweden 33-37—70 Jesper Svensson, Sweden 32-38—70 Darius Van Driel, Netherlands 33-37—70 Justin Walters, South Africa 34-36—70 Dale Whitnell, England 33-37—70 Sam Bairstow, England 35-36—71 Nino Bertasio, Italy 35-36—71 David Carey, Ireland 36-35—71 Dave Coupland, England 35-36—71 David Drysdale, Scotland 36-35—71 Daan Huizing, Netherlands 35-36—71 Lukas Nemecz, Austria 33-38—71 Wilco Nienaber, South Africa 35-36—71 Robin Roussel, France 35-36—71 Jack Senior, England 36-35—71 Richard Sterne, South Africa 38-33—71 Kristof Ulenaers, Belgium 32-39—71 Bobby Bai, China 37-35—72 Austin Bautista, Australia 35-37—72 Oliver Bekker, South Africa 35-37—72 Eduardo De La Riva, Spain 36-36—72 Paul Dunne, Ireland 37-35—72 Jarryd Felton, Australia 36-36—72 Lorenzo Gagli, Italy 37-35—72 John Gough, England 37-35—72 Bjorn Hellgren, Sweden 35-37—72 Jesper Kennegard, Sweden 35-37—72 Hugo Leon, Chile 35-37—72 Damien Perrier, France 36-36—72 Ricardo Santos, Portugal 38-34—72 Marcel Siem, Germany 36-36—72 Lee Slattery, England 37-35—72 Paul Waring, England 35-37—72 Marc Warren, Scotland 37-35—72 Chris Wood, England 35-37—72 Jordan Wrisdale, England 35-37—72 Jacques Blaauw, South Africa 34-39—73 Ewen Ferguson, Scotland 36-37—73 Pedro Figueiredo, Portugal 36-37—73 Marcus Helligkilde, Denmark 36-37—73 Tyler Koivisto, United States 35-38—73 Ross McGowan, England 36-37—73 Julian Suri, United States 36-37—73 Blake Windred, Australia 37-36—73 Russell Chrystie, England 38-36—74 David Howell, England 35-39—74 Chris Paisley, England 34-40—74 Haydn Porteous, South Africa 36-38—74 Jack Singh Brar, England 38-36—74 Cormac Sharvin, Northern Ireland 39-36—75 Joel Sjoholm, Sweden 37-38—75 Joachim B. Hansen, Denmark 40-36—76 Hui-Lin Zhang, China 39-37—76 Habebul Islam, England 39-39—78