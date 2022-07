CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 803 3-4 Dec 822 Mar 837 1-4 May 844 1-4 Jul 835 Sep 832 1-2 Dec 832 1-2 Mar 825 1-4 May 813 1-4 Jul 777 1-4 Sep 770 3-4 Dec 767 1-4 Mar 757 1-4 May 743 Jul 710 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 597 Dec 600 3-4 Mar 607 1-2 May 611 1-2 Jul 610 3-4 Sep 575 1-2 Dec 560 3-4 Mar 568 1-2 May 571 1-2 Jul 570 1-2 Sep 532 3-4 Dec 524 1-2 Jul 530 1-2 Dec 504 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 451 1-2 Dec 428 1-2 Mar 424 1-4 May 418 3-4 Jul 412 1-2 Sep 379 3-4 Dec 379 3-4 Mar 372 May 369 1-4 Jul 345 3-4 Sep 361 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 1532 3-4 Sep 1399 3-4 Nov 1383 3-4 Jan 1390 1-2 Mar 1389 1-2 May 1389 1-4 Jul 1385 1-2 Aug 1360 1-2 Sep 1310 3-4 Nov 1291 1-4 Jan 1294 Mar 1285 3-4 May 1281 1-2 Jul 1279 3-4 Aug 1273 Sep 1264 Nov 1224 3-4 Jul 1228 3-4 Nov 1193 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 60.42 Sep 58.79 Oct 58.15 Dec 57.95 Jan 57.83 Mar 57.55 May 57.29 Jul 56.87 Aug 56.32 Sep 55.84 Oct 55.39 Dec 55.27 Jan 55.20 Mar 55.03 May 54.97 Jul 54.92 Aug 54.76 Sep 54.60 Oct 54.32 Dec 54.53 Jul 54.91 Oct 54.91 Dec 54.72 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 472.40 Sep 435.00 Oct 419.00 Dec 417.80 Jan 415.30 Mar 409.90 May 405.90 Jul 403.00 Aug 396.50 Sep 387.90 Oct 377.60 Dec 377.30 Jan 376.20 Mar 371.50 May 369.00 Jul 368.40 Aug 367.40 Sep 365.50 Oct 359.90 Dec 355.90 Jul 355.20 Oct 355.20 Dec 353.40