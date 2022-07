WTA Race Standings

Singles Through July 25 x-qualified for the WTA Finals, Nov. 10-17

1. Iga Swiatek, Poland, 7290

2. Ons Jabeur, Tunisia, 2990

3. Coco Gauff, USA, 2262

4. Jessica Pegula, USA, 2232

5. Maria Sakkari, Greece, 2182

6. Daria Kasatkina, Russia, 2072

7. Paula Badosa, Spain, 2008

8. Belinda Bencic, Switzerland, 1876

9. Veronika Kudermetova, Russia, 1783

10. Danielle Collins, USA, 1757

11. Madison Keys, USA, 1678

12. Anett Kontaveit, Estonia, 1676

13. Simona Halep, Romania, 1661

14. Jelena Ostapenko, Latvia, 1572

15. Aryna Sabalenka, Belarus, 1538

16. Amanda Anisimova, USA, 1516

17. Ekaterina Alexandrova, Russia, 1316

18. Martina Trevisan, Italy, 1287

19. Elena Rybakina, Kazakhstan, 1208

20. Beatriz Haddad Maia, Brazil, 1201

21. Jil Teichmann, Switzerland, 1167

22. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 1125

23. Petra Kvitova, Czech Republic, 1114

24. Leylah Annie Fernandez, Canada, 1031

25. Irina-Camelia Begu, Romania, 1027

26. Naomi Osaka, Japan, 1000

27. Barbora Krejcikova, Czech Republic, 967

28. Sorana Cirstea, Romania, 929

29. Zhang Shuai, China, 928

30. Elise Mertens, Belgium, 909

31. Caroline Garcia, France, 907

32. Kaia Kanepi, Estonia, 901

33. Victoria Azarenka, Belarus, 886

34. Petra Martic, Croatia, 865

35. Alize Cornet, France, 821

36. Sloane Stephens, USA, 779

37. Anhelina Kalinina, Ukraine, 774

38. Marie Bouzkova, Czech Republic, 772

39. Sara Sorribes Tormo, Spain, 771

40. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 734

41. Alison Riske, USA, 730

42. Bernarda Pera, USA, 720

43. Anastasia Potapova, Russia, 719

44. Lucia Bronzetti, Italy, 707

45. Daria Saville, Australia, 676

46. Bianca Andreescu, Canada, 670

47. Camila Giorgi, Italy, 660

48. Nuria Parrizas Diaz, Spain, 659

49. Kaja Juvan, Slovenia, 650

50. Angelique Kerber, Germany, 613

Doubles

1. Veronika Kudermetova, Russia, and Elise Mertens, Belgium, 2915

2. Gabriela Dabrowski, Canada, and Giuliana Olmos, Mexico, 2753

3. Jessica Pegula and Coco Gauff, United States, 2516

4. Xu Yifan and Zhaoxuan Yang, China, 2428

5. Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Jelena Ostapenko, Latvia, 2422

6. Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova, Czech Republic, 2190

7. Kristina Mladenovic and Caroline Garcia, France, 2130

8. Beatriz Haddad Maia, Brazil, and Anna Danilina, Kazakhstan, 2036

9. Demi Schuurs, Netherlands, and Desirae Krawczyk, United States, 1951

10. Sania Mirza, India, and Lucie Hradecka, Czech Republic, 1721