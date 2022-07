CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 770 Dec 788 1-2 Mar 804 1-4 May 812 Jul 804 3-4 Sep 803 3-4 Dec 804 1-4 Mar 798 1-2 May 788 1-2 Jul 754 1-2 Sep 748 Dec 744 1-2 Mar 734 1-2 May 720 1-4 Jul 688 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 580 Dec 583 3-4 Mar 590 3-4 May 595 Jul 595 Sep 566 1-2 Dec 554 1-4 Mar 562 May 565 1-4 Jul 564 Sep 529 Dec 521 1-4 Jul 527 1-4 Dec 500 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 442 1-2 Dec 418 1-4 Mar 414 1-4 May 408 3-4 Jul 402 1-2 Sep 369 3-4 Dec 369 3-4 Mar 362 May 359 1-4 Jul 335 3-4 Sep 351 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 1473 Sep 1356 Nov 1346 Jan 1353 1-2 Mar 1355 1-4 May 1356 1-2 Jul 1354 Aug 1331 1-2 Sep 1285 3-4 Nov 1269 Jan 1271 3-4 Mar 1263 3-4 May 1260 1-4 Jul 1259 Aug 1252 1-4 Sep 1243 1-4 Nov 1204 1-4 Jul 1208 1-4 Nov 1173 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 60.01 Sep 58.32 Oct 57.73 Dec 57.55 Jan 57.44 Mar 57.14 May 56.86 Jul 56.45 Aug 55.90 Sep 55.45 Oct 55.04 Dec 54.95 Jan 54.89 Mar 54.73 May 54.70 Jul 54.65 Aug 54.49 Sep 54.33 Oct 54.19 Dec 54.26 Jul 54.64 Oct 54.64 Dec 54.46 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 447.50 Sep 415.20 Oct 400.00 Dec 399.10 Jan 397.60 Mar 394.10 May 391.60 Jul 390.60 Aug 386.00 Sep 379.70 Oct 371.40 Dec 371.40 Jan 370.20 Mar 365.50 May 363.70 Jul 363.10 Aug 362.10 Sep 361.10 Oct 355.50 Dec 355.30 Jul 354.60 Oct 354.60 Dec 352.80