Nashville 1, Cincinnati 1

|Nashville
|1
|0
|—
|1
|Cincinnati
|0
|1
|—
|1
First Half_1, Nashville, Bunbury, 1, 6th minute.
Second Half_2, Cincinnati, Vazquez, 11 (Barreal), 52nd.
Goalies_Nashville, Joe Willis, Elliot Panicco; Cincinnati, Roman Celentano, Alec Kann.
Yellow Cards_Muyl, Nashville, 39th; Lovitz, Nashville, 61st; Cameron, Cincinnati, 73rd.
Referee_Christopher Penso. Assistant Referees_Nick Uranga, Brooke Mayo, Victor Rivas. 4th Official_Greg Dopka.
A_23,420.
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Nashville_Joe Willis; Daniel Lovitz (Taylor Washington, 83rd), Jack Maher, Dave Romney, Walker Zimmermann; Sean Davis, Randall Leal (Brian Anunga, 83rd), Dax McCarty, Alex Muyl (Eric Miller, 70th); Teal Bunbury (Luke Haakenson, 71st), C.J. Sapong (Ethan Zubak, 87th).
Cincinnati_Roman Celentano; Geoff Cameron (Tyler Blackett, 83rd), Nick Hagglund, Ian Murphy, John Nelson (Calvin Harris, 83rd), Alvas Powell (Junior Moreno, 62nd); Alvaro Barreal, Obinna Nwobodo; Brenner, Yuya Kubo (Allan Cruz, 71st), Brandon Vazquez.