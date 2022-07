CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 759 Dec 777 1-2 Mar 793 1-2 May 802 Jul 796 1-2 Sep 797 Dec 799 3-4 Mar 794 3-4 May 785 1-2 Jul 746 1-4 Sep 739 3-4 Dec 736 1-4 Mar 726 1-4 May 712 Jul 679 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 564 1-4 Dec 564 1-4 Mar 571 May 575 1-2 Jul 576 Sep 554 Dec 546 Mar 554 May 557 1-2 Jul 556 1-4 Sep 523 1-4 Dec 516 Jul 522 Dec 495 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 452 1-2 Dec 431 Mar 427 1-4 May 421 1-4 Jul 415 Sep 382 1-4 Dec 382 1-4 Mar 374 1-2 May 371 3-4 Jul 348 1-4 Sep 364 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 1434 1-2 Sep 1327 1-2 Nov 1315 3-4 Jan 1323 1-4 Mar 1325 1-4 May 1326 Jul 1323 1-2 Aug 1301 Sep 1257 1-2 Nov 1240 Jan 1242 1-2 Mar 1234 1-2 May 1231 1-4 Jul 1230 1-2 Aug 1223 3-4 Sep 1214 3-4 Nov 1178 1-2 Jul 1182 1-2 Nov 1147 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 60.32 Sep 58.83 Oct 58.12 Dec 57.87 Jan 57.71 Mar 57.41 May 57.13 Jul 56.71 Aug 56.18 Sep 55.72 Oct 55.27 Dec 55.16 Jan 55.09 Mar 54.95 May 54.92 Jul 54.87 Aug 54.74 Sep 54.60 Oct 54.40 Dec 54.47 Jul 54.85 Oct 54.85 Dec 54.67 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 431.50 Sep 399.30 Oct 383.40 Dec 382.00 Jan 380.80 Mar 377.70 May 375.70 Jul 374.90 Aug 370.80 Sep 364.70 Oct 356.90 Dec 357.10 Jan 356.20 Mar 351.50 May 349.70 Jul 349.10 Aug 348.10 Sep 347.10 Oct 341.50 Dec 341.30 Jul 340.60 Oct 340.60 Dec 338.80