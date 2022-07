The Senior Open Championship presented by Rolex Tour Scores

Thursday At Kings Course Auchterarder, United Kingdom Purse: $2.5 million Yardage: 6,859; Par: 70 First Round

Stephen Ames 33-31—64 Glen Day 32-32—64 Paul Broadhurst 35-30—65 Darren Clarke 33-32—65 Kent Jones 33-32—65 Jerry Kelly 33-32—65 Ernie Els 34-32—66 Padraig Harrington 34-32—66 Thongchai Jaidee 33-33—66 Simon Khan 34-32—66 Miguel Angel Martin 31-35—66 Scott Parel 32-34—66 Dicky Pride 32-34—66 Thomas Bjorn 33-34—67 Markus Brier 34-33—67 Andrew Butterfield 33-34—67 David Frost 34-33—67 Richard Green 33-34—67 Bernhard Langer 35-32—67 John Senden 34-33—67 Steven Alker 34-34—68 Garry Houston 34-34—68 Prayad Marksaeng 34-34—68 Mauricio Molina 34-34—68 Tim Petrovic 35-33—68 Doug Barron 34-35—69 John Bickerton 35-34—69 Bill Breen 33-36—69 Adilson Da Silva 35-34—69 Marco Dawson 34-35—69 Clark Dennis 35-34—69 Stephen Dodd 34-35—69 Ken Duke 34-35—69 Harrison Frazar 34-35—69 Scott Henderson 34-35—69 Miguel Angel Jimenez 34-35—69 Paul Lawrie 35-34—69 Thomas Levet 35-34—69 Greg Owen 36-33—69 Corey Pavin 36-33—69 Phillip Price 36-33—69 Jean-Francois Remesy 33-36—69 Norio Shinozaki 33-36—69 Stuart Appleby 34-36—70 Woody Austin 38-32—70 Andre Bossert 35-35—70 Alex Cejka 35-35—70 Tom Gillis 37-33—70 Retief Goosen 35-35—70 James Kingston 34-36—70 Colin Montgomerie 37-33—70 Andy Oldcorn 34-36—70 Michele Reale 36-34—70 David Shacklady 35-35—70 Paul Streeter 36-34—70 Yoshinobu Tsukada 35-35—70 Sean Whiffin 38-32—70 Michael Campbell 37-34—71 Trevor Foster 35-36—71 Joakim Haeggman 36-35—71 Michael Jonzon 36-35—71 Barry Lane 34-37—71 Paul McGinley 34-37—71 David Morland 37-34—71 Peter O'Malley 36-35—71 Fran Quinn 35-36—71 Ken Tanigawa 36-35—71 Peter Wilson 37-34—71 Gary Wolstenholme 36-35—71 Ian Woosnam 34-37—71 Mark Brown 38-34—72 Emanuele Canonica 36-36—72 Richard Dinsdale 36-36—72 Carlos Franco 34-38—72 Philip Golding 39-33—72 Ricardo Gonzalez 36-36—72 Steven Green 36-36—72 Cliff Kresge 36-36—72 Sandy Lyle 33-39—72 Shaun Micheel 37-35—72 Andrew Raitt 35-37—72 Wes Short 35-37—72 Vijay Singh 36-36—72 Rusty Strawn 34-38—72 Kirk Triplett 36-36—72 Paul Wesselingh 33-39—72 Shane Bertsch 37-36—73 Darren Charlton 37-36—73 Russ Cochran 35-38—73 James Crampton 38-35—73 Ignacio Feliu 35-38—73 Peter Fowler 33-40—73 Thomas Goegele 37-36—73 Gabriel Hjertstedt 34-39—73 Glenn Joyner 35-38—73 Brian Keenan 36-37—73 John Kemp 36-37—73 Jose Maria Olazabal 34-39—73 Harry Rudolph 37-36—73 John Wade 36-37—73 Charlie Wi 35-38—73 Christopher Williams 35-38—73 Y.E. Yang 38-35—73 Alastair Archibald 38-36—74 Jose Manuel Carriles 37-37—74 Roger Chapman 35-39—74 Jose Coceres 35-39—74 Simon Edwards 35-39—74 Len Mattiace 39-35—74 Alan McLean 37-37—74 Jason Ripley 37-37—74 Michael Watson 37-37—74 Carlo Alberto Acutis 36-39—75 Nicolas Beaufils 38-37—75 David Duval 40-35—75 Rob Labritz 40-35—75 Jeff Lyons 34-41—75 Mike McCoy 37-38—75 Euan Mcintosh 34-41—75 Jarmo Sandelin 39-36—75 Todd Sapere 40-35—75 Jeev M. Singh 38-37—75 Steen Tinning 38-37—75 Roger Tuddenham 37-38—75 Robert Allenby 38-38—76 Peter Baker 37-39—76 Sean Fitzgerald 37-39—76 Rafael Gomez 39-37—76 Kumar Kami 38-38—76 Robert Maxfield 39-37—76 Jeff Warne 35-41—76 Rich Beem 40-37—77 Roger Sabarros 37-40—77 Mark Stevenson 39-38—77 Andrew Welsford 37-40—77 Mark Ashworth 41-37—78 Jonathan Barnes 40-38—78 David Carter 41-37—78 Neil Connolly 37-41—78 Niclas Fasth 36-42—78 Robert Gerwin II 36-42—78 Richard Barnes 41-39—80 Bob Cameron 40-40—80 Bradley Rollinson 36-45—81