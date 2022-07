CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 819 1-2 Dec 835 1-4 Mar 848 3-4 May 855 1-4 Jul 843 1-2 Sep 840 1-4 Dec 839 3-4 Mar 832 1-2 May 822 Jul 780 1-4 Sep 773 3-4 Dec 770 1-4 Mar 759 3-4 May 745 1-2 Jul 713 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 592 1-4 Dec 590 Mar 596 1-4 May 600 3-4 Jul 600 1-2 Sep 574 1-2 Dec 564 Mar 572 May 575 1-4 Jul 574 Sep 536 1-2 Dec 526 1-2 Jul 532 1-2 Dec 505 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 477 1-2 Dec 455 Mar 445 May 439 1-4 Jul 432 1-4 Sep 399 3-4 Dec 399 3-4 Mar 392 May 389 1-4 Jul 365 3-4 Sep 381 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 1449 Sep 1350 1-2 Nov 1332 1-4 Jan 1340 Mar 1340 3-4 May 1341 Jul 1337 1-2 Aug 1313 Sep 1268 1-2 Nov 1250 1-4 Jan 1252 3-4 Mar 1245 1-2 May 1241 1-2 Jul 1239 1-2 Aug 1232 3-4 Sep 1223 3-4 Nov 1183 Jul 1187 Nov 1151 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 60.03 Sep 58.82 Oct 57.95 Dec 57.60 Jan 57.45 Mar 57.15 May 56.93 Jul 56.55 Aug 56.06 Sep 55.63 Oct 55.20 Dec 55.10 Jan 55.03 Mar 54.87 May 54.88 Jul 54.86 Aug 54.73 Sep 54.59 Oct 54.44 Dec 54.54 Jul 54.92 Oct 54.92 Dec 54.74 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 436.50 Sep 406.50 Oct 392.50 Dec 390.90 Jan 389.60 Mar 386.20 May 384.10 Jul 382.90 Aug 377.90 Sep 371.10 Oct 363.20 Dec 363.30 Jan 362.40 Mar 357.70 May 355.90 Jul 355.30 Aug 354.30 Sep 353.30 Oct 347.70 Dec 343.90 Jul 343.30 Oct 343.30 Dec 342.10