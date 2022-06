CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 904 Sep 917 1-2 Dec 933 Mar 943 1-4 May 947 1-4 Jul 930 1-2 Sep 920 1-4 Dec 917 1-4 Mar 907 1-4 May 894 Jul 869 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 744 1-4 Sep 661 1-4 Dec 653 Mar 659 May 661 3-4 Jul 658 3-4 Sep 619 1-2 Dec 603 1-4 Mar 609 3-4 May 612 1-4 Jul 610 1-2 Sep 555 1-2 Dec 544 3-4 Jul 552 3-4 Dec 520 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 619 Sep 508 3-4 Dec 497 Mar 487 1-2 May 484 3-4 Jul 483 3-4 Sep 438 1-2 Dec 438 1-2 Mar 430 3-4 May 428 Jul 404 1-2 Sep 420 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1630 1-2 Aug 1529 1-2 Sep 1452 Nov 1432 3-4 Jan 1436 3-4 Mar 1430 May 1428 3-4 Jul 1425 1-2 Aug 1403 1-4 Sep 1357 Nov 1328 1-2 Jan 1331 1-4 Mar 1321 May 1316 1-2 Jul 1313 1-4 Aug 1309 Sep 1302 Nov 1267 3-4 Jul 1271 3-4 Nov 1235 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 70.82 Aug 67.85 Sep 66.65 Oct 65.91 Dec 65.68 Jan 65.43 Mar 65.06 May 64.76 Jul 64.34 Aug 63.80 Sep 63.28 Oct 62.73 Dec 62.55 Jan 62.39 Mar 62.17 May 62.05 Jul 61.97 Aug 61.79 Sep 61.64 Oct 61.41 Dec 61.20 Jul 60.96 Oct 60.96 Dec 60.63 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 442.70 Aug 414.60 Sep 400.20 Oct 392.40 Dec 394.20 Jan 393.20 Mar 389.10 May 387.30 Jul 386.30 Aug 380.90 Sep 373.40 Oct 363.70 Dec 363.80 Jan 362.00 Mar 358.00 May 355.50 Jul 354.20 Aug 353.70 Sep 344.50 Oct 343.40 Dec 344.40 Jul 342.90 Oct 342.90 Dec 342.90