CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 923 3-4 Sep 936 1-2 Dec 952 1-4 Mar 962 May 965 1-4 Jul 946 3-4 Sep 935 1-4 Dec 931 1-4 Mar 920 1-2 May 907 Jul 883 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 750 1-4 Sep 682 3-4 Dec 674 Mar 679 1-4 May 681 3-4 Jul 677 1-2 Sep 629 3-4 Dec 609 1-2 Mar 615 3-4 May 618 Jul 616 1-4 Sep 561 1-4 Dec 546 1-4 Jul 554 1-4 Dec 520 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 597 Sep 533 Dec 518 1-4 Mar 505 1-2 May 502 3-4 Jul 501 3-4 Sep 456 1-2 Dec 456 1-2 Mar 448 3-4 May 446 Jul 422 1-2 Sep 438 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1610 3-4 Aug 1520 3-4 Sep 1445 3-4 Nov 1424 1-4 Jan 1428 1-4 Mar 1423 May 1422 3-4 Jul 1420 1-4 Aug 1399 3-4 Sep 1355 1-4 Nov 1328 1-2 Jan 1331 1-4 Mar 1321 May 1315 1-2 Jul 1313 1-4 Aug 1309 Sep 1302 Nov 1269 1-4 Jul 1273 1-4 Nov 1241 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 69.75 Aug 66.93 Sep 65.85 Oct 65.17 Dec 64.95 Jan 64.68 Mar 64.34 May 64.07 Jul 63.68 Aug 63.13 Sep 62.64 Oct 62.11 Dec 61.94 Jan 61.78 Mar 61.56 May 61.44 Jul 61.35 Aug 61.17 Sep 60.98 Oct 60.75 Dec 60.64 Jul 60.40 Oct 60.40 Dec 60.07 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 432.60 Aug 411.40 Sep 397.30 Oct 389.40 Dec 390.70 Jan 389.70 Mar 385.80 May 384.20 Jul 383.20 Aug 378.10 Sep 370.80 Oct 362.30 Dec 362.80 Jan 361.60 Mar 357.60 May 355.10 Jul 353.80 Aug 353.30 Sep 344.10 Oct 343.20 Dec 344.20 Jul 342.70 Oct 342.70 Dec 342.70