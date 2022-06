KPMG Women's PGA Championship Scores

Thursday At Congressional Country Club - Blue Course Bethesda, Md. Purse: $9 million Yardage: 6,894; Par: 72 First Round

In Gee Chun 33-31—64 Hye Jin Choi 33-36—69 Pornanong Phatlum 34-35—69 Jennifer Chang 35-35—70 Paula Reto 36-34—70 Ayaka Furue 34-37—71 Hannah Green 36-35—71 Nasa Hataoka 36-35—71 Brooke Henderson 38-33—71 A Lim Kim 34-37—71 Sei Young Kim 35-36—71 In-Kyung Kim 35-36—71 Nelly Korda 36-35—71 Jennifer Kupcho 35-36—71 Ashleigh Buhai 39-33—72 Chella Choi 35-37—72 Allisen Corpuz 37-35—72 Caroline Inglis 36-36—72 Moriya Jutanugarn 36-36—72 Cheyenne Knight 36-36—72 Lydia Ko 35-37—72 Jin Young Ko 36-36—72 Stephanie Kyriacou 36-36—72 Ryann O'Toole 38-34—72 Inbee Park 37-35—72 Mel Reid 35-37—72 Yuka Saso 36-36—72 Hinako Shibuno 37-35—72 Angel Yin 35-37—72 Pajaree Anannarukarn 37-36—73 Celine Boutier 37-36—73 Brianna Do 37-36—73 Muni He 37-36—73 Sarah Kemp 35-38—73 Hyo Joo Kim 35-38—73 Maude-Aimee Leblanc 35-38—73 Mirim Lee 36-37—73 Minjee Lee 37-36—73 Jeong Eun Lee5 38-35—73 Xiyu Lin 37-36—73 Stephanie Meadow 37-36—73 Morgane Metraux 35-38—73 Robynn Ree 39-34—73 Pauline Roussin-Bouchard 37-36—73 Madelene Sagstrom 38-35—73 Sophia Schubert 37-36—73 Jennifer Song 37-36—73 Atthaya Thitikul 36-37—73 Alana Uriell 36-37—73 Na Rin An 36-38—74 Cydney Clanton 34-40—74 Jenny Coleman 37-37—74 Lauren Coughlin 35-39—74 Dana Finkelstein 37-37—74 Georgia Hall 40-34—74 Wei-Ling Hsu 37-37—74 Eun-Hee Ji 38-36—74 Ariya Jutanugarn 37-37—74 Megan Khang 38-36—74 Katherine Kirk 34-40—74 Jessica Korda 35-39—74 Agathe Laisne 37-37—74 Gaby Lopez 36-38—74 Leona Maguire 37-37—74 Yealimi Noh 37-37—74 Bianca Pagdanganan 36-38—74 Mao Saigo 38-36—74 Jenny Shin 38-36—74 Elizabeth Szokol 38-36—74 Patty Tavatanakit 37-37—74 Lexi Thompson 38-36—74 Brittany Altomare 36-39—75 Perrine Delacour 38-37—75 Jodi Ewart Shadoff 35-40—75 Charley Hull 38-37—75 Andrea Lee 39-36—75 Pernilla Lindberg 40-35—75 Mo Martin 38-37—75 Anna Nordqvist 38-37—75 Su-Hyun Oh 36-39—75 Amy Olson 38-37—75 Kaitlyn Papp 38-37—75 Sung Hyun Park 36-39—75 Albane Valenzuela 37-38—75 Lilia Vu 38-37—75 Dewi Weber 35-40—75 Ruoning Yin 37-38—75 Dottie Ardina 38-38—76 Aditi Ashok 41-35—76 Matilda Castren 40-36—76 Amanda Doherty 39-37—76 Ally Ewing 40-36—76 Isi Gabsa 38-38—76 Gina Kim 37-39—76 Alison Lee 38-38—76 Stacy Lewis 38-38—76 Ruixin Liu 37-39—76 Yu Liu 37-39—76 Caroline Masson 36-40—76 Alisa Rodriguez 38-38—76 Rachel Rohanna Virgili 36-40—76 Angela Stanford 40-36—76 Kelly Tan 36-40—76 Marina Alex 36-41—77 Pia Babnik 40-37—77 Ana Belac 40-37—77 Peiyun Chien 39-38—77 Gemma Dryburgh 39-38—77 Maria Fassi 38-39—77 Jaye Marie Green 41-36—77 Esther Henseleit 38-39—77 Linnea Johansson 39-38—77 Haeji Kang 40-37—77 Charlotte Thomas 41-36—77 Sandra Changkija 41-37—78 Carlota Ciganda 40-38—78 Allison Emrey 38-40—78 Janie Jackson 38-40—78 Christina Kim 40-38—78 Frida Kinhult 40-38—78 Brittany Lang 40-38—78 Jeongeun Lee6 41-37—78 Brittany Lincicome 39-39—78 Wichanee Meechai 37-41—78 Emily Pedersen 39-39—78 So Yeon Ryu 39-39—78 Sarah Schmelzel 40-38—78 Sarah Jane Smith 39-39—78 Mariah Stackhouse 38-40—78 Lauren Stephenson 40-38—78 Emma Talley 39-39—78 Amy Yang 37-41—78 Meaghan Francella 43-36—79 Nanna Koerstz Madsen 40-39—79 Bronte Law 40-39—79 Gerina Mendoza-Piller 39-40—79 Jenny Suh 40-39—79 Jasmine Suwannapura 38-41—79 Mina Harigae 43-37—80 Yaeeun Hong 41-39—80 Cristie Kerr 40-40—80 Min Lee 39-41—80 Giulia Molinaro 40-40—80 Sanna Nuutinen 41-39—80 Annie Park 38-42—80 Lizette Salas 42-38—80 Lindsey Weaver-Wright 40-40—80 Stephanie Connelly Eiswerth 41-40—81 Katherine Perry-Hamski 40-41—81 Sophia Popov 44-37—81 Marissa Steen 41-40—81 Ashley Tait-Wengert 37-44—81 Nuria Iturrioz 44-39—83 Ashley Grier 42-43—85 Allie Knight 43-42—85 Jennifer Borocz 45-44—89