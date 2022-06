CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 976 1-2 Sep 988 3-4 Dec 1004 1-4 Mar 1015 May 1018 3-4 Jul 1002 Sep 990 1-4 Dec 984 1-2 Mar 971 1-4 May 953 1-2 Jul 928 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 768 Sep 702 Dec 693 3-4 Mar 699 May 700 1-2 Jul 696 1-2 Sep 648 Dec 627 Mar 633 May 635 Jul 633 Sep 574 1-4 Dec 560 1-2 Jul 568 1-2 Dec 533 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 621 3-4 Sep 584 1-2 Dec 582 1-2 Mar 580 May 576 1-4 Jul 575 1-4 Sep 530 Dec 530 Mar 522 1-4 May 519 1-2 Jul 485 1-4 Sep 501 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1652 3-4 Aug 1564 Sep 1493 1-4 Nov 1476 1-2 Jan 1481 Mar 1475 1-2 May 1475 1-4 Jul 1473 Aug 1453 Sep 1403 1-2 Nov 1372 1-2 Jan 1375 1-4 Mar 1363 1-4 May 1357 Jul 1356 1-2 Aug 1352 1-2 Sep 1345 1-2 Nov 1314 1-4 Jul 1318 1-4 Nov 1291 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 70.66 Aug 68.88 Sep 68.11 Oct 67.67 Dec 67.47 Jan 67.27 Mar 66.82 May 66.40 Jul 65.93 Aug 65.24 Sep 64.67 Oct 64.21 Dec 64.13 Jan 64.00 Mar 63.77 May 63.68 Jul 63.63 Aug 63.50 Sep 63.34 Oct 63.10 Dec 62.93 Jul 62.69 Oct 62.69 Dec 62.36 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 432.40 Aug 415.30 Sep 404.20 Oct 397.90 Dec 399.90 Jan 399.30 Mar 395.00 May 393.10 Jul 392.10 Aug 386.60 Sep 378.80 Oct 369.60 Dec 369.90 Jan 368.50 Mar 364.80 May 362.30 Jul 361.90 Aug 361.90 Sep 352.40 Oct 352.40 Dec 353.40 Jul 351.90 Oct 351.90 Dec 351.90