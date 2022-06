CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 975 1-4 Sep 987 1-4 Dec 1003 3-4 Mar 1015 3-4 May 1019 3-4 Jul 1002 1-2 Sep 991 Dec 984 3-4 Mar 973 May 957 1-2 Jul 934 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 760 3-4 Sep 709 1-4 Dec 701 1-2 Mar 706 3-4 May 708 1-4 Jul 704 Sep 651 1-4 Dec 628 Mar 634 May 636 Jul 634 1-2 Sep 575 3-4 Dec 564 3-4 Jul 572 3-4 Dec 538 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 636 1-2 Sep 604 Dec 598 1-2 Mar 594 1-4 May 590 1-2 Jul 589 1-2 Sep 544 1-4 Dec 544 1-4 Mar 536 1-2 May 533 3-4 Jul 499 1-2 Sep 515 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1681 Aug 1598 1-2 Sep 1526 1-4 Nov 1510 1-2 Jan 1515 1-4 Mar 1508 1-2 May 1506 3-4 Jul 1503 3-4 Aug 1480 Sep 1427 1-2 Nov 1393 3-4 Jan 1395 1-2 Mar 1383 1-4 May 1377 1-2 Jul 1377 Aug 1373 Sep 1366 Nov 1327 3-4 Jul 1331 3-4 Nov 1305 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 73.37 Aug 71.67 Sep 70.96 Oct 70.53 Dec 70.37 Jan 70.19 Mar 69.71 May 69.22 Jul 68.66 Aug 67.89 Sep 67.24 Oct 66.67 Dec 66.53 Jan 66.29 Mar 65.94 May 65.80 Jul 65.69 Aug 65.56 Sep 65.45 Oct 65.34 Dec 64.63 Jul 64.33 Oct 64.33 Dec 64.00 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 431.30 Aug 415.90 Sep 405.80 Oct 400.20 Dec 402.60 Jan 401.60 Mar 397.50 May 395.30 Jul 394.30 Aug 388.30 Sep 379.60 Oct 370.00 Dec 370.40 Jan 368.70 Mar 364.50 May 362.00 Jul 361.60 Aug 361.60 Sep 352.10 Oct 348.00 Dec 350.40 Jul 348.90 Oct 348.90 Dec 348.90