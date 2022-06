CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1034 1-4 Sep 1046 3-4 Dec 1061 1-4 Mar 1071 3-4 May 1075 1-4 Jul 1057 1-2 Sep 1046 Dec 1039 1-4 Mar 1025 1-4 May 1008 3-4 Jul 983 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 784 1-2 Sep 737 3-4 Dec 731 Mar 735 1-4 May 736 Jul 730 1-4 Sep 669 3-4 Dec 645 Mar 650 3-4 May 652 3-4 Jul 651 1-4 Sep 592 1-2 Dec 576 1-4 Jul 584 1-4 Dec 549 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 664 1-2 Sep 623 1-2 Dec 620 1-2 Mar 616 May 612 1-4 Jul 611 1-4 Sep 566 Dec 566 Mar 558 1-4 May 555 1-2 Jul 521 1-4 Sep 537 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1702 Aug 1622 1-4 Sep 1554 1-4 Nov 1537 1-2 Jan 1541 1-4 Mar 1529 May 1523 1-2 Jul 1518 3-4 Aug 1493 Sep 1437 3-4 Nov 1401 1-2 Jan 1403 Mar 1390 3-4 May 1385 Jul 1384 1-2 Aug 1380 1-2 Sep 1373 1-2 Nov 1333 Jul 1337 1-4 Nov 1309 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 73.79 Aug 72.26 Sep 71.63 Oct 71.21 Dec 71.06 Jan 70.88 Mar 70.33 May 69.73 Jul 69.09 Aug 68.24 Sep 67.52 Oct 66.92 Dec 66.79 Jan 66.57 Mar 66.12 May 65.98 Jul 65.80 Aug 65.67 Sep 65.56 Oct 65.45 Dec 64.94 Jul 64.64 Oct 64.64 Dec 64.31 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 438.10 Aug 422.50 Sep 411.70 Oct 405.20 Dec 407.00 Jan 405.20 Mar 400.50 May 397.80 Jul 396.40 Aug 389.70 Sep 381.20 Oct 371.20 Dec 371.40 Jan 369.70 Mar 365.90 May 363.40 Jul 363.00 Aug 363.00 Sep 353.50 Oct 349.40 Dec 350.10 Jul 348.60 Oct 348.60 Dec 348.60