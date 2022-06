CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1078 1-4 Sep 1090 1-2 Dec 1103 Mar 1111 3-4 May 1114 Jul 1092 1-2 Sep 1078 1-2 Dec 1070 3-4 Mar 1055 3-4 May 1037 Jul 1005 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 788 1-4 Sep 741 3-4 Dec 735 Mar 739 1-2 May 740 Jul 735 Sep 677 1-2 Dec 652 3-4 Mar 658 1-2 May 660 1-4 Jul 658 3-4 Sep 600 Dec 583 3-4 Jul 591 3-4 Dec 558 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 658 1-4 Sep 623 1-2 Dec 619 1-2 Mar 615 1-2 May 611 3-4 Jul 610 3-4 Sep 565 1-2 Dec 565 1-2 Mar 557 3-4 May 555 Jul 521 1-4 Sep 537 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1709 1-2 Aug 1630 3-4 Sep 1563 Nov 1543 1-4 Jan 1546 3-4 Mar 1534 1-2 May 1529 1-2 Jul 1524 3-4 Aug 1499 Sep 1444 3-4 Nov 1408 1-4 Jan 1409 1-4 Mar 1397 May 1391 3-4 Jul 1391 1-4 Aug 1387 1-4 Sep 1381 1-4 Nov 1339 3-4 Jul 1344 Nov 1316 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 76.34 Aug 74.68 Sep 73.79 Oct 73.18 Dec 72.94 Jan 72.64 Mar 71.96 May 71.29 Jul 70.58 Aug 69.65 Sep 68.83 Oct 68.12 Dec 67.99 Jan 67.74 Mar 67.37 May 67.24 Jul 67.14 Aug 67.01 Sep 66.90 Oct 66.80 Dec 66.15 Jul 65.85 Oct 65.85 Dec 65.52 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 429.70 Aug 415.80 Sep 405.90 Oct 399.30 Dec 401.40 Jan 400.50 Mar 397.10 May 395.40 Jul 394.80 Aug 388.60 Sep 379.80 Oct 370.20 Dec 370.20 Jan 368.20 Mar 364.20 May 361.70 Jul 361.30 Aug 361.30 Sep 351.80 Oct 347.70 Dec 348.40 Jul 346.90 Oct 346.90 Dec 346.90