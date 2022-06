CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1050 1-4 Sep 1065 1-4 Dec 1081 1-4 Mar 1091 1-2 May 1095 1-4 Jul 1075 3-4 Sep 1063 Dec 1055 Mar 1043 3-4 May 1029 1-2 Jul 1001 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 768 1-4 Sep 729 1-2 Dec 721 1-4 Mar 726 1-4 May 728 Jul 724 1-2 Sep 670 1-2 Dec 647 3-4 Mar 653 3-4 May 655 3-4 Jul 653 3-4 Sep 594 1-4 Dec 579 1-4 Jul 587 1-4 Dec 551 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 666 3-4 Sep 629 1-4 Dec 624 1-4 Mar 620 3-4 May 617 Jul 616 3-4 Sep 570 1-4 Dec 570 1-4 Jul 526 Sep 541 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1698 1-2 Aug 1616 1-2 Sep 1547 1-4 Nov 1525 1-4 Jan 1529 1-4 Mar 1517 3-4 May 1513 3-4 Jul 1510 Aug 1484 Sep 1429 1-2 Nov 1394 1-2 Jan 1395 3-4 Mar 1383 3-4 May 1378 1-2 Jul 1377 1-2 Aug 1373 1-2 Sep 1367 1-2 Nov 1328 1-4 Jul 1323 1-4 Nov 1306 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 78.28 Aug 76.32 Sep 75.40 Oct 74.82 Dec 74.63 Jan 74.29 Mar 73.54 May 72.78 Jul 71.98 Aug 70.97 Sep 69.99 Oct 69.19 Dec 68.95 Jan 68.66 Mar 68.29 May 68.17 Jul 68.06 Aug 67.93 Sep 67.82 Oct 67.72 Dec 67.26 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 411.00 Aug 400.60 Sep 393.90 Oct 389.50 Dec 390.80 Jan 389.80 Mar 385.90 May 384.40 Jul 384.10 Aug 378.50 Sep 370.60 Oct 360.90 Dec 360.70 Jan 357.90 Mar 353.70 May 351.20 Jul 350.80 Aug 350.80 Sep 341.30 Oct 337.20 Dec 338.10 Jul 336.60 Dec 336.60