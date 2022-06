CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1071 Sep 1086 Dec 1100 1-2 Mar 1110 3-4 May 1114 3-4 Jul 1098 Sep 1087 3-4 Dec 1081 3-4 Mar 1069 May 1053 Jul 1020 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 769 1-4 Sep 730 3-4 Dec 721 1-2 Mar 726 1-2 May 728 Jul 725 Sep 674 Dec 652 3-4 Mar 658 3-4 May 660 1-2 Jul 659 Sep 599 1-2 Dec 584 3-4 Jul 592 3-4 Dec 557 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 659 3-4 Sep 623 1-4 Dec 622 1-4 Mar 620 3-4 May 617 Jul 616 3-4 Sep 570 1-4 Dec 570 1-4 Jul 526 Sep 541 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1707 1-2 Aug 1627 3-4 Sep 1553 1-4 Nov 1533 3-4 Jan 1537 1-4 Mar 1524 May 1519 Jul 1515 1-2 Aug 1489 1-4 Sep 1431 1-2 Nov 1395 1-4 Jan 1396 1-4 Mar 1384 1-4 May 1378 3-4 Jul 1377 3-4 Aug 1373 3-4 Sep 1367 3-4 Nov 1326 1-4 Jul 1321 1-4 Nov 1303 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 79.51 Aug 77.31 Sep 76.25 Oct 75.58 Dec 75.33 Jan 74.86 Mar 74.03 May 73.22 Jul 72.36 Aug 71.25 Sep 70.26 Oct 69.45 Dec 69.21 Jan 68.88 Mar 68.50 May 68.40 Jul 68.29 Aug 68.16 Sep 68.05 Oct 67.95 Dec 67.55 Oct 67.18 Dec 66.85 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 415.10 Aug 405.70 Sep 398.50 Oct 392.30 Dec 393.50 Jan 392.10 Mar 387.60 May 385.70 Jul 385.30 Aug 379.30 Sep 370.80 Oct 360.60 Dec 360.50 Jan 357.90 Mar 353.70 May 351.20 Jul 350.80 Aug 350.80 Sep 341.30 Oct 337.20 Dec 338.10 Jul 336.60 Oct 336.60 Dec 336.60