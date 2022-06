ShopRite LPGA Classic presented by Acer Par Scores

Saturday At Bay Course Galloway, N.J. Purse: $1.8 million Yardage: 6,190; Par: 71 Second Round

Frida Kinhult 66-67—133 -9 Lauren Coughlin 69-65—134 -8 Jodi Ewart Shadoff 68-67—135 -7 Morgane Metraux 68-67—135 -7 Nasa Hataoka 68-68—136 -6 Lydia Ko 71-65—136 -6 Albane Valenzuela 70-66—136 -6 Lindsey Weaver-Wright 68-68—136 -6 Marina Alex 67-70—137 -5 Brooke Henderson 67-70—137 -5 Brittany Lincicome 69-68—137 -5 Su-Hyun Oh 69-68—137 -5 Sung Hyun Park 68-69—137 -5 Dottie Ardina 67-71—138 -4 Isi Gabsa 74-64—138 -4 Jin Young Ko 67-71—138 -4 Stephanie Kyriacou 65-73—138 -4 Brittany Lang 69-69—138 -4 Pernilla Lindberg 68-70—138 -4 Ruixin Liu 69-69—138 -4 Alana Uriell 71-67—138 -4 Hye Jin Choi 69-70—139 -3 Caroline Inglis 69-70—139 -3 Jeong Eun Lee5 68-71—139 -3 Jeongeun Lee6 68-71—139 -3 Caroline Masson 68-71—139 -3 Wichanee Meechai 70-69—139 -3 Jenny Shin 69-70—139 -3 Dewi Weber 69-70—139 -3 Ssu-Chia Cheng 70-70—140 -2 Peiyun Chien 72-68—140 -2 Chella Choi 71-69—140 -2 Jenny Coleman 72-68—140 -2 Maisie Filler 70-70—140 -2 Muni He 71-69—140 -2 Cristie Kerr 68-72—140 -2 Stacy Lewis 72-68—140 -2 Haru Nomura 70-70—140 -2 Inbee Park 71-69—140 -2 Robynn Ree 70-70—140 -2 Jennifer Song 71-69—140 -2 Klara Spilkova 72-68—140 -2 Lauren Stephenson 72-68—140 -2 Jasmine Suwannapura 70-70—140 -2 Jennifer Chang 73-68—141 -1 Karis Davidson 73-68—141 -1 Perrine Delacour 70-71—141 -1 Ayaka Furue 69-72—141 -1 Nuria Iturrioz 70-71—141 -1 Sarah Kemp 71-70—141 -1 Gina Kim 71-70—141 -1 Bronte Law 73-68—141 -1 Yu Liu 69-72—141 -1 Jessica Peng 71-70—141 -1 Pornanong Phatlum 74-67—141 -1 Mel Reid 70-71—141 -1 Paula Reto 71-70—141 -1 Hinako Shibuno 71-70—141 -1 Bailey Shoemaker 73-68—141 -1 Sarah Jane Smith 70-71—141 -1 Kelly Tan 74-67—141 -1 Savannah Vilaubi 72-69—141 -1 Aditi Ashok 71-71—142 E Celine Boutier 70-72—142 E In Gee Chun 72-70—142 E Cydney Clanton 71-71—142 E Dana Finkelstein 73-69—142 E Kristen Gillman 69-73—142 E Dani Holmqvist 73-69—142 E A Lim Kim 73-69—142 E Giulia Molinaro 72-70—142 E Anna Nordqvist 72-70—142 E Kaitlyn Papp 71-71—142 E Luna Sobron Galmes 70-72—142 E Emma Talley 69-73—142 E Anne Van Dam 73-69—142 E Min Lee 70-WD Mariah Stackhouse 72-DQ

Missed Cut