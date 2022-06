Saturday At Club de Tenis Sporting Club de Tenis Valencia Valencia, Spain Purse: €92,742 Surface: Red clay VALENCIA, SPAIN (AP) _ Results Saturday from Internacional de Valencia at Club de Tenis Sporting Club de Tenis Valencia (seedings in parentheses): Women's Singles Semifinals

Wang Xiyu, China, def. Mirjam Bjorklund, Sweden, 6-3, 6-4.

Women's Doubles

Semifinals

Aliona Bolsova Zadoinov and Rebeka Masarova, Spain, def. Ekaterine Gorgodze, Georgia, and Irina Bara (1), Romania, 6-4, 6-3.