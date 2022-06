CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1070 3-4 Sep 1084 3-4 Dec 1098 Mar 1108 May 1112 Jul 1091 1-4 Sep 1077 3-4 Dec 1069 1-4 Mar 1055 1-2 May 1037 3-4 Jul 993 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 773 1-4 Sep 732 3-4 Dec 720 1-2 Mar 724 3-4 May 726 1-4 Jul 723 1-4 Sep 674 3-4 Dec 653 1-4 Mar 659 May 660 Jul 657 1-4 Sep 597 3-4 Dec 583 1-2 Jul 592 3-4 Dec 556 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 651 1-4 Sep 617 1-4 Dec 613 1-4 Mar 612 May 608 1-4 Jul 608 Sep 561 1-2 Dec 561 1-2 Jul 526 1-4 Sep 542 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1745 1-2 Aug 1662 Sep 1584 1-4 Nov 1568 1-4 Jan 1570 1-2 Mar 1553 1-4 May 1547 1-2 Jul 1542 1-2 Aug 1512 1-4 Sep 1453 1-4 Nov 1415 Jan 1416 1-2 Mar 1404 1-2 May 1400 1-4 Jul 1397 Aug 1393 Sep 1389 1-2 Nov 1342 3-4 Jul 1337 3-4 Nov 1311 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 80.81 Aug 78.46 Sep 77.20 Oct 76.34 Dec 76.02 Jan 75.52 Mar 74.62 May 73.72 Jul 72.74 Aug 71.57 Sep 70.60 Oct 69.74 Dec 69.53 Jan 69.21 Mar 68.87 May 68.76 Jul 68.67 Aug 68.54 Sep 68.43 Oct 68.33 Dec 67.86 Jul 67.56 Oct 67.56 Dec 67.23 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 429.10 Aug 417.60 Sep 409.10 Oct 401.40 Dec 401.80 Jan 399.80 Mar 394.40 May 392.10 Jul 391.50 Aug 385.40 Sep 376.80 Oct 366.40 Dec 366.20 Jan 364.40 Mar 359.60 May 358.20 Jul 357.40 Aug 357.40 Sep 347.90 Oct 338.60 Dec 339.50 Jul 338.00 Dec 338.00