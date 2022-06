Friday At Club de Tenis Sporting Club de Tenis Valencia Valencia, Spain Purse: €92,742 Surface: Red clay VALENCIA, SPAIN (AP) _ Results Friday from Internacional de Valencia at Club de Tenis Sporting Club de Tenis Valencia (seedings in parentheses): Women's Singles Quarterfinals

Mirjam Bjorklund, Sweden, def. Arantxa Rus (4), Netherlands, 3-6, 7-6 (4), 6-2.

Wang Xiyu, China, def. Viktoriya Tomova, Bulgaria, 2-6, 6-2, 7-6 (5).

Zheng Qinwen (3), China, def. Reka Luca Jani, Hungary, 7-6 (4), 6-0.

Women's Doubles

Semifinals

Arantxa Rus, Netherlands, and Alexandra Panova (2), Russia, def. Anastasia Detiuc and Miriam Kolodziejova, Czech Republic, 6-4, 5-7, 10-8.